Resta uma vaga para os jogos de mata-mata da Segunda Divisão de Futsal de Canela

Faltam duas rodadas para o encerramento da fase de classificação do Campeonato Municipal de Futsal – 2ª Divisão de Canela. A competição, que segue o formato de todos contra todos, irá definir os dois primeiros colocados que avançarão diretamente para as semifinais, enquanto as equipes que terminarem do terceiro ao sexto lugar disputarão a repescagem.

Neste momento, União Santa Marta, Hortênsias e Certinho, já estão garantidos na próxima fase, mas faltam duas rodadas para definir a posição das equipes na tabela. JA e Casa Blanca ainda disputam a última vaga na repescagem, junto com está entre Galera da Estevão e MB Sports, porém, o MB tem que torcer para as outras equipes não pontuarem e ainda vencer o seu confronto contra o Casa Blanca, na próxima segunda.

A rodada de hoje (02), tem transmissão ao vivo do Portal da Folha, pelo link https://www.youtube.com/live/3NK4XSNDlUs .

Confira os próximos jogos:

15ª Rodada – Sexta-feira, 02/08/2024:

Manipulados x Garfo & Bombacha

União Santa Marta x JA Futsal

Casablanca x Galera da Estevão

Jogos adiados da 3ª Rodada – Segunda-feira, 05/08/2024:

Hortênsias x JA Futsal

Casablanca x MB Sports

Âncora C x Galera da Estevão

Todos os jogos acontecem no Ginásio Carlinhos da Vila, no Bairro Santa Marta. A Folha de Canela irá transmitir ao vivo as fases decisivas, que começam com a repescagem em 9 de agosto, seguidas pelas semifinais no dia 12 e a grande final no dia 16 de agosto, todas com transmissão ao vivo.

Confira a classificação atualizada: