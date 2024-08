Canela: Rua 1º de Janeiro recebe repavimentação

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Obras, iniciou a repavimentação de um trecho da Rua 1º de Janeiro. Este trabalho faz parte do compromisso contínuo da administração municipal em melhorar a infraestrutura viária da cidade, garantindo mais segurança e conforto para todos os cidadãos. A previsão é que até o final do ano toda a via esteja com asfalto novo.

O secretário de Obras, Adair Bohn, expressou sua gratidão pela paciência dos moradores e motoristas durante este período de obras. “Sabemos que obras viárias podem causar alguns transtornos, mas estamos trabalhando para que o resultado final seja benéfico para todos. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos os envolvidos”, destacou Bohn.

Para minimizar os transtornos aos residentes e usuários da via, as obras estão sendo realizadas por trechos, permitindo que partes da rua permaneçam acessíveis enquanto outras passam por intervenções. Essa estratégia visa mitigar os inconvenientes típicos de obras viárias e manter a mobilidade na região afetada.

A repavimentação da Rua 1º de Janeiro é uma ação importante para melhorar a qualidade das vias públicas de Canela, proporcionando uma melhor experiência de tráfego e contribuindo para a segurança dos motoristas e pedestres. A administração municipal continua empenhada em investir na infraestrutura da cidade, com o objetivo de promover um desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população.

