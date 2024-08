Andrei Mendes de Andrades é pré-candidato a prefeito pela Federação Brasil da Esperança

Júlio Nogueira é pré-candidato a vice e frente define sete pré-candidatos a vereador

Em convenção realizada nesta sexta-feira à noite, na Câmara Municipal de Canela, a Federação Brasil da Esperança(PT/PcdoB/PV) homologou o advogado Andrei Mendes de Andrades, 39 anos, como pré-candidato a Prefeito e o eletricitário aposentado Júlio Nogueira, 68 anos, a vice-prefeito.

“Canela merece mais”, “resgatar a ‘Paixão Natural’ de Canela”, “Renovação” e “participação da comunidade” foram as palavras mais ouvidas no encontro.

A nominata a vereador traz três pré-candidatas e quatro pré-candidatos: Professora Fatiminha e Professor Augusto pelo PT; Francine Monteiro Nogues e Michel Cardoso Pessoa (Michel do Sindicato) pelo PCdoB; Pedro Campos, Kira e Vanderlei Moura pelo PV. Outros nomes podem ser acrescentados até o prazo limite para o registro das candidaturas.

A executiva da Federação Brasil da Esperança, por meio dos seus pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, entende que participação popular é fundamental para a governança de Canela. “O povo conhece suas principais necessidades. Ouvindo de fato as comunidades, o Município pode atuar efetivamente em todas as áreas, como saúde, educação, habitação e segurança”, diz a coordenação da campanha.

“Educação, aliás, merece enfoque especial, especialmente as creches. Mães trabalhadoras têm que ter a segurança de que seus filhos estão bem cuidados para desempenhar suas atividades com tranquilidade. Outro dado decisivo é a retomada econômica, com preservação e valorização dos negócios locais e empregos, fomentando não só o turismo, principal vetor econômico da cidade, mas incentivando também outros setores para que haja uma diversidade de matrizes econômicas e melhores rendas” diz o material enviado pela Coordenação de comunicação da Federação Brasil da Esperança.

“Do ponto de vista da sustentabilidade e preservação das nossas características, a atenção ao meio ambiente é fundamental. Canela tem que voltar a ser a ‘Paixão Natural’. Hoje, nenhum governante tem o direito de desconsiderar que as mudanças climáticas são um fato. Aprendemos da pior maneira o que pode representar o negacionismo. Eventos como os de maio passado impactaram diretamente e em especial nosso meio rural e Canela tem que estar preparada para responder as necessidades que surgirem”, finaliza a nota enviada à redação da Folha.

Fotos: Márcia Nega