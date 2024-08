Chapa pura: convenção do MDB oficializa pré-candidaturas de Marcelo Savi e Luciano Melo à Prefeitura de Canela

Com grande público, partido também definiu nominata de pré-candidatos a vereador

O nome de Marcelo Savi foi oficializado como pré-candidato à prefeito de Canela, na convenção do MDB. Foi confirmado também, como pré-candidato a vice-prefeito na mesma chapa, Luciano Melo. O evento realizado neste sábado, 3 de agosto, na sede do diretório conhecido como Amarelão, reuniu centenas de pessoas, desde a manhã até o final da tarde.

Durante a cerimônia, foram confirmados também os nomes dos 12 pré-candidatos a vereador do MDB, que, junto com os representantes do PSB formarão a coligação do município denominada “Canela Não Pode Parar”.



Abaixo a lista dos 12 pré-candidatos à vereança já definidos pelo MDB:



Alberi Galvani Dias, Antônio Carlos dos Santos (Cabo Antônio), Carla Reis (Carlinha Reis), Carmem Verônica Pereira Chaves Jungton, Janete Volken Gasparin, Jânio Vasconcelos Machado, João Alessandro Port Silveira (Joãozinho Silveira), João Marciano dos Gil (João Gil), José Valdecir de Abreu (Nene Abreu), Leandro Gralha da Silva, Roberto Mauro Grulke (Roberto Danany) e Tatiane Oliveira Blauther de Lima.

Fotos: Comunicação/MDB