Festival de Cinema | Sedac anuncia agraciados com Troféu Leonardo Machado e Prêmios Iecine 2024

Cerimônia homenageia profissionais de destaque no audiovisual gaúcho durante o 52º Festival de Cinema de Gramado

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), anunciou, nesta segunda-feira (05/8), os selecionados para o Troféu Leonardo Machado e os Prêmios Iecine, a serem entregues durante o 52º Festival de Cinema de Gramado. A novidade da edição 2024 é a divisão do Prêmio Iecine em três categorias: legado, inovação e destaque. O festival começa nesta sexta-feira (09/8) e a cerimônia de premiação acontece no dia 16 de agosto.

Para a realização do 52º Festival de Cinema de Gramado, o governo do Estado aportou um total de R$ 1,48 milhão. Entre os recursos estão um convênio com o Iecine (R$ 280 mil), onde estão alocados os valores das premiações; recursos da Lei de Incentivo à Cultura – LIC (R$ 700 mil) e patrocínio do Banrisul por meio da Lei Rouanet (R$ 500 mil). De acordo com a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo, a iniciativa valoriza os profissionais e estimula a cadeia produtiva do audiovisual, a terceira maior do país. “Temos uma vasta trajetória de produção fílmica que muito nos orgulha e que merece ser valorizada, homenageada e incentivada. Isso é investir no futuro, fortalecendo nossa identidade cultural e o desenvolvimento social do nosso Estado”, afirmou Beatriz.

Para o Iecine, a consolidação da premiação é um objetivo que valoriza a trajetória gaúcha no audiovisual em toda a sua cadeia produtiva, que precisa ser fomentada. A diretora do Instituto, Sofia Ferreira, reforça o valor do Festival de Cinema de Gramado para o Rio Grande do Sul, afirmando que ele se mantém por mais de meio século colocando o Estado no mapa do cinema latino-americano e reforça a importância de valorizar os profissionais do setor. “Temos histórico de exportação de talentos, sobretudo para eixo Rio-São Paulo, e uma de nossas diretrizes é garantir que o contexto no Estado seja cada vez mais aquecido e relevante o suficiente para reter estes talentos e fazer crescer nosso mercado”, informa Ferreira.

Conheça os vencedores do Troféu Leonardo Machado e dos Prêmios Iecine 2024

Em Teu Nome – Leonardo Machado e Nélson Diniz – crédito Divulgação Aletéia Selonk – crédito ASCOM_PUCRS Alexandre Mattos – crédito Arquivo Pessoal

A comissão que selecionou os quatro agraciados é composta pelos jornalistas Alice Urbim, Renato Dornelles e Ivonete Pinto. O Troféu Leonardo Machado, que leva o nome do ator e apresentador, destaca um ator, atriz ou técnico gaúcho, com base na contribuição ao desenvolvimento do audiovisual do Estado. Nesta edição, o porto-alegrense Nelson Diniz receberá a honraria e o prêmio em dinheiro, no valor de R$ 15 mil. Com mais de 60 trabalhos desde os anos 1980, Diniz é conhecido pelos filmes “Anahy de Las Missiones”, “Netto Perde a Sua Alma”, “Em teu nome”, “Casa Vazia” e muitos outros. Segundo a comissão avaliadora, o ator recebe o troféu “por sua imensa contribuição ao cinema brasileiro, principalmente ao gaúcho”, e “por seu dom camaleônico por excelência”.

Os Prêmios Iecine têm o objetivo de homenagear personalidades do cinema gaúcho, profissionais, entidades e ações que contribuem para a história e o fazer audiovisual no Rio Grande do Sul. O Prêmio Inovação vai para Aletéia Selonk (“Uma Carta para Papai Noel”), sócia-diretora e produtora executiva da Okna Produções. Ela recebe o reconhecimento por estimular o mercado audiovisual gaúcho, especialmente, na formação de novos profissionais e no incentivo aos talentos femininos do Estado.

Para receber o prêmio Destaque, a comissão selecionou Alexandre Mattos, fundador da Moviola Filmes e membro do coletivo gaúcho Macumba Lab, formado por profissionais negros. O reconhecimento destaca sua contribuição para o avanço das políticas públicas e promoção da diversidade e inclusão na cultura do Rio Grande do Sul.

Na terceira categoria, o Prêmio Legado, o escolhido é o diretor, produtor e animador José Maia (“As Aventuras do Avião Vermelho”). A escolha é em reconhecimento ao trabalho em benefício do desenvolvimento do cinema de animação no Estado, desde a década de 1970. Além do troféu, cada homenageado receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$ 10 mil cada.