2ª Campanha Solidária do Skyglass Canela repassa 2,5 toneladas de alimentos para entidades da região

O Skyglass Canela, parque com a primeira plataforma de aço e vidro da América Latina, encerrou a segunda edição da Campanha Solidária dobrando a arrecadação. Foram doados pelos gaúchos 2,5 toneladas de alimentos contra 1,2 toneladas da primeira edição, em 2023. Nesta segunda edição, os donativos foram entregues pela equipe do parque para entidades de Canela, Gramado e Três Coroas.

Na primeira etapa de doações, foram beneficiados o Oásis Santa Ângela e o Centro Social Padre Franco, ambos de Canela. Já na última semana, foram entregues alimentos na Casa Lar, de Canela, no Instituto Santíssima Trindade, de Gramado, e no Lar de Idosos Bom Pastor, de Três Coroas. O mascote do parque, o quati Gumercindo, visitou os locais e recebeu o abraço das vovós e das crianças atendidas nas entidades. Enquanto a Casa Lar foi atingida por um incêndio em junho, o Bom Pastor teve suas dependências invadidas pela enchente em maio. “São todas entidades que prestam relevantes serviços na nossa região e que sofreram prejuízos inesperados nos últimos meses. O apoio das empresas e as doações são fundamentais para a continuidade dos serviços”, afirma o diretor geral do Skyglass Canela, Alex Bonareti.

O diretor destaca que a campanha concedeu 50% de desconto no valor da entrada a todos os moradores do Rio Grande do Sul que doaram um quilo de alimento. Em função das chuvas de maio, a campanha foi prorrogada até o final de junho para dar oportunidade para que mais gaúchos pudessem conhecer o Skyglass Canela. “Para nós, do Skyglass Canela, é uma satisfação poder contribuir e mobilizar as famílias gaúchas que desejaram colaborar, dando descontos como forma de incentivo. Ter esse sentimento de felicidade e compartilhar com quem ajudou que, ao ver a alegria nas entidades recebendo as doações e sabendo das necessidades, foi gratificante, uma experiência incrível a cada colaborador do Skyglass que se voluntariou para fazer a entrega, inclusive levando a alegria de nosso mascote. Desejamos em breve poder repetir a dose e, principalmente, inspirar outras empresas a fazer esse tipo de ação”, frisa Bonareti.

SOBRE O SKYGLASS CANELA

O Skyglass Canela está localizado a 14 km do Centro de Canela. A plataforma estaiada avança 35 metros sobre o Vale da Ferradura, oferecendo uma vista de tirar o fôlego a 360 metros do Rio Caí. Único no mundo, o parque conta com atrações como o “Abusado”, um passeio suspenso que oferece a sensação de flutuar no céu, e o Memorial do Ferro de Passar, que reúne um acervo com mais de 500 exemplares, além de loja de souvenirs, playground, lanchonetes e estacionamento. Em meio a araucárias, pássaros, animais silvestres e uma paisagem sem igual, o empreendimento nasceu com os compromissos de preservar a natureza e contribuir com o monitoramento da fauna.

Texto e fotos: Halder Ramos/divulgação