Assinado contrato de repavimentação da rua Homero Pacheco

Na segunda-feira (5), o prefeito de Canela, Constantino Orsolin, assinou o contrato com a empresa Conpasul Construção e Serviços LTDA. O acordo, que marca o início dos trabalhos na Rua Homero Pacheco, prevê a repavimentação, drenagem e sinalização da via, com um investimento total de R$ 2.173.220,16.

Os recursos para os trabalhos são provenientes do projeto Pavimenta do Governo Estadual, conquistados em março deste ano.

A repavimentação da via de 1,250 mt será realizado em etapas.

Texto e foto: divulgação