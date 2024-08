CTG Querência de Canela está em festa

Este ano, o tradicional Centro de Tradições Gaúchas celebra seus 70 anos de história.

As comemorações começaram em grande estilo com o Rodeio Nacional e seguiram com uma animada festa campeira em maio. No dia 20 de julho, um fandango especial marcou a data. E, continuando as celebrações, ocorrerá o Torneião do Setentão, no próximo fim de semana.

O torneio também homenageará Antônio Oliveira, carinhosamente conhecido como Toninho. Toninho é uma figura importante no Querência e um verdadeiro ícone do tradicionalismo gaúcho. Sua vida foi dedicada ao Querência e ao estilo de vida simples do campo, sempre com um vasto conhecimento sobre a lida campeira e os animais. Sua humildade e generosidade deixam um legado profundo na comunidade, inspirando gerações a valorizar nossas raízes e preservar os ensinamentos dos antepassados. Em diversas ocasiões, Toninho atuou como capataz campeiro do Querência, sempre contribuindo com sua sabedoria.

O evento contará com provas de tiro de laço em diversas modalidades, vaca parada de duplas de pais e filhos e também esportes campeiros como bocha, bocha 48, tetarfe, estes na arena de gineteadas, onde para participar bastante estar pilchado, proporcionando um ambiente familiar e festivo que integrará amigos e famílias.

“O Torneião do Setentão, foi um forma carinhosa de homenagear na figura do Toninho Oliveira, todos os Setentões que fizeram história no CTG Querência. Convidamos a todos pra prestigiarem este grande evento no final de semana do dia pais” convida o patrão Jeferson Lodéa.

A entrada no parque será gratuita, garantindo que todos possam participar e celebrar essa importante data para o CTG Querência de Canela.

O Torneião do Setentão ocorrerá no Parque de Rodeios Saiqui, de 9 a 11 de agosto.

Texto e card: divulgação