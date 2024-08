Feira do Livro de Canela 2024: Homenagem ao patrono Pedro Oliveira

A Feira do Livro de Canela ocorre de hoje (6) a 11 de agosto na Praça João Corrêa, celebrando a literatura e a cultura com uma programação diversificada e repleta de atividades. Este ano, a feira homenageia Pedro Oliveira, renomado autor local, que é o patrono do evento. Confira a programação completa abaixo:

Terça-feira, 6 de agosto

– 14h: Abertura oficial

– 14h30: DTGs

– 15h: Sarau Lúdico (Livre) – Tablado Cultural

– 16h: O despertar da Compaixão – bate-papo com Padre Paulo Cesar Rosa da Conceição

– 17h: Sarau Lúdico (Livre) – Tablado Cultural



Quarta-feira, 7 de agosto

– 14h: Consertadores de Histórias: Maria Cristina Silva e Alisson Ariel

– 15h30: Jéssica Gonçalves – Contação de História: “Da galáxia das Artes” com a personagem Doce Verso

– 16h: Cacique Mauricio Ven-tãin Kaingang: A araucária e a Gralha Azul – bate-papo

– 17h: Sarau Lúdico (Livre) – Tablado Cultural

Quinta-feira, 8 de agosto

– 14h: Consertadores de Histórias: Maria Cristina Silva e Alisson Ariel

– 15h: DTGs

– 16h: O alienista – Crônicas da Vila de Itaguaí: Pedro Campos

– 17h: Sarau Lúdico (Livre) – Tablado Cultural

– 18h: A importância da leitura na vida das pessoas: Márcio Cavalli

-19h: Slam poesia: Batalha de Poesia Falada com Jéssica Gonçalves e Hanna



Sexta-feira, 9 de agosto

– 14h: DTGs

– 15h: Tatiane Takahaschi Nunes – Contação de História: O submarino quadrado e seu periscópio listrado

– 16h: Sarau Lúdico (Livre) – Tablado Cultural

– 17h: Patrono da Feira do Livro Pedro Oliveira – Sessão de autógrafos e bate-papo no Tablado Cultural

– 18h30: Teatro Khaleh – Multipalco com o grupo de Caxias do Sul



Sábado, 10 de agosto

– 11h: Performances Circenses: SEIDE

– 14h: Apresentação do grupo Tekoá Kurity – Mbya Guarani

– 15h: Tatiane Takahaschi Nunes – Contação de História: O submarino quadrado e seu periscópio listrado

– 16h: Tenda de Ísis – Dança

– 17h: O despertar da Compaixão – bate-papo com Padre Paulo Cesar Rosa da Conceição

– 18h30: Show de dança “A Deusa da Minha Rua” – Grupo de dança de Porto Alegre



Domingo, 11 de agosto

– 14h: Grupo Capoeira Liberdade

– *15h:* Sarau Lúdico (Livre) – Tablado Cultural

– *16h:* Bando Lúdico

– *17h:* Grupo de Danças Folclóricas Alemãs – Miesbach

– 18h: Encerramento

A Feira do Livro promete ser um evento imperdível, oferecendo uma rica programação para todos os gostos, e destacando a importância da leitura e da cultura na vida das pessoas. Não perca a oportunidade de participar e prestigiar as atividades, além de conhecer o patrono Pedro Oliveira e seus trabalhos.

ERRATA

Na edição anterior do nosso material sobre a Feira do Livro de Canela, houve um erro nas informações publicadas. Informamos incorretamente que o evento ocorre há 20 anos, quando na verdade, a Feira do Livro de Canela está em sua 23ª edição.

Além disso, mencionamos que as últimas edições foram organizadas exclusivamente pela Prefeitura de Canela. Gostaríamos de esclarecer que, na verdade, a realização das últimas edições foi conduzida pela Fundação Cultural, com o apoio da Prefeitura de Canela.

Pedimos desculpas por quaisquer inconvenientes causados por essas imprecisões e agradecemos a compreensão de todos.

