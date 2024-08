Feira do Livro de Canela e Teatro do Sesc, em Caxias, recebem circulação do espetáculo “Khaleh”, de Aline Tanaã

Apresentações são gratuitas

O Teatro do Sesc, em Caxias do Sul, e a Feira do Livro de Canela recebem nesta semana a circulação do espetáculo “Khaleh”, de Aline Tanaã. As apresentações são gratuitas. Em Caxias, a atração será nesta quinta (8), às 19h30. Já em Canela, o espetáculo será apresentado sexta-feira (9), às 18h30, no palco da Feira do Livro, na Praça João Corrêa.

No Teatro do Sesc Caxias, além da apresentação, também será realizada uma edição gratuita da oficina “Riso, Rito e Ventre”. Marcada para sábado (10), das 14h às 18h, a atividade busca promover um encontro com a expressividade pessoal e acolhimento do risível em nós. A oficina aborda os princípios da palhaçaria, o reconhecimento do ridículo, do erro e da vulnerabilidade como potência artística, bem como o estudo de contos e mitos do universo cômico. As inscrições são gratuitas, mas é necessário reservar vagas por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-rito-riso-e-ventre-com-aline-tanaa-projeto-khaleh-circular/2500159.

Inspirado no livro “A Ciranda das Mulheres Sábias”, da psicanalista Clarissa Pinkola Estés, o espetáculo “Khaleh” oferece uma abordagem sensível acerca dos arquétipos femininos, em especial o da Grande Mãe, relacionando à sobrecarga do planeta Terra com a invisibilidade da maternidade. Khaleh é uma palavra de origem iraniana que significa intimidade familiar, especial e carinhosa, ou afinidade psíquica com outra alma.

No palco, Aline Tanaã interpreta uma guardiã, que conduz o público por histórias emolduradas por outras histórias, utilizando-se de objetos cênicos, máscaras e a comicidade da palhaçaria. O trabalho, quase sem falas, utiliza a dramaturgia silenciosa e o humor como ferramentas de expressão.

Desde a estreia da circulação, em maio, o espetáculo já passou pelos municípios de Garibaldi, São Marcos e Antônio Prado, pelos distritos de Vila Oliva, Fazenda Souza e Forqueta, no interior de Caxias do Sul, e pela Fluência Casa Hip Hop, ponto de cultura localizado no bairro Santa Fé, também em Caxias. As sessões são sempre gratuitas e acompanhadas de bate-papo, a fim de aprofundar as reflexões da peça e promover o diálogo entre artista e público.

O projeto Khaleh Circular tem financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LIC) de Caxias do Sul. Apoio cultural: Randoncorp, Villagio Caxias e Caminho Rede de Ensino. Apoio: Sesc RS.

Serviço

O que: apresentações do espetáculo “Khaleh”, de Aline Tanaã.

Quando: nesta quinta (8), às 19h30, em Caxias do Sul; sexta (9), às 18h30, em Canela.

Onde: em Caxias, apresentação no Teatro do Sesc (Rua Moreira César, 2462); em Canela, apresentação no palco da Feira do Livro (Praça João Corrêa).

Duração: 40 minutos.

Classificação etária: 12 anos.

Quanto: entrada gratuita.