Formatura geral do Comando Regional de Polícia Ostensiva Hortênsias

Na tarde de segunda-feira, 5 de agosto, o Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) Hortênsias realizou sua formatura geral. O evento contou com a presença do Comandante do CRPO-H, Coronel Ivens Giuliano, que dirigiu-se ao efetivo policial presente.

Durante a cerimônia, o Coronel Ivens fez a entrega de medalhas aos policiais militares, honrando-os pelo desempenho destacado no segundo período de 2023 e no primeiro período de 2024. Em seu discurso, o Coronel parabenizou os agraciados, reconhecendo publicamente a dedicação e o excelente trabalho que desempenham diariamente.