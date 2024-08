JA e GDE garantem vaga na elite do futsal canelense

Certinho, Hortênsias, Casa Blanca e União Santa Marta buscam classificação para semifinal da 2ª divisão

A última rodada de fase de classificação do Campeonato Municipal da segunda divisão d e Futsal de Canela aconteceu ontem (05), com três confrontos valendo vaga.

Hortênsias Futsal e JA Futsal já estavam garantidos na próxima fase, mas a partida valia a liderança do campeonato. No final, com a vitória por 4 x 1, o JA garantiu o primeiro lugar geral, se classificando para a semifinal e obtendo passagem antecipada para a primeira divisão.

Na segunda partida da noite, quem perdesse estaria desclassificado e o Casa Blanca atropelou o MB Sports por 6 x 0 garantindo sua vaga na repescagem.

Encerrando a noite e a primeira fase da competição, o Galera da Estevão enfrentou o já eliminado Âncora C, virando o jogo de 0 x 2 para 5 x 2, garantindo a segunda colocação geral, vaga direta na semifinal e passagem antecipada para a primeira divisão.

A repescagem, valendo vaga na semifinal acontece na próxima sexta (9), a partir das 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila, com os confrontos entre União Santa Marta e Certinho Evento, após Hortênsias e Casa Blanca.

A semifinal acontece na segunda (12), o vencedor entre UJSM X Certinho encara o JA e o classificado de Hortênsias e Casa Blanca enfrenta o GDE. A grande final acontece na sexta (16).

Todos os jogos de mata-mata terão transmissão ao vivo pelo Portal da Folha.

Neste ano, não houve rebaixamento na segunda divisão de Canela. A classificação final ficou assim: