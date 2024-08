Prefeitura de Gramado abre processo seletivo para contratação de estagiários

A Prefeitura de Gramado tornou público nesta segunda-feira (05), o edital do Processo Seletivo Público para Contratação de Estagiários 02/2024, que será executado por intermédio do Centro de Integração Empresa – Escola – CIEE. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 19 de agosto, por meio do site http://www.cieers.org.br/.

Para inscrever-se, é necessário ter idade mínima de 16 anos na data da inscrição. Ao todo, são mais de 20 vagas disponíveis para nível médio, técnico e superior, além de cadastro reserva. O edital na íntegra pode ser acessado aqui: https://www.cieers.org.br/download/portal/processoSeletivo/1369_1_Edital%20de%20Abertura%2004.2024.pdf