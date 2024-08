Tati Portella encanta Canela com show na Praça João Corrêa

A renomada cantora Tati Portella iluminou a noite de ontem (4/8) na Praça João Corrêa com um show inesquecível, encantando tanto moradores quanto turistas. O evento, parte da Temporada de Inverno de Canela, atraiu uma multidão que vibrou ao som de seus grandes sucessos.

Portella, conhecida por sua voz marcante e presença de palco carismática, apresentou um repertório variado, mesclando canções de sua carreira solo com hits do Chimarruts, banda que a lançou ao estrelato. O público cantou junto e se emocionou com cada nota, transformando a praça em um cenário de celebração e união.

O show encerrou a programação cultural de inverno, que busca valorizar artistas locais e proporcionar momentos de lazer e cultura para a comunidade e visitantes. A apresentação de Tati Portella reforça a importância da música na construção de experiências memoráveis e na promoção do turismo em Canela.

A noite terminou com aplausos calorosos e a promessa de mais eventos culturais de alta qualidade na cidade. A Temporada de Inverno de Canela continua a Feira do Livro que acontece de 6 a 11 de agosto também na Praça João Corrêa.

Texto: divulgação