Teatro está de volta em Canela

O poder e encantamento do teatro retorna à cidade de Canela com a apresentação de duas montagens teatrais protagonizadas por 40 alunos, sob a coordenação da atriz e diretora Lisiane Berti. As apresentações acontecerão nos dias 10 e 11 de agosto, no Teatro Municipal, prometendo uma jornada cativante através de histórias que envolvem o público.

As Bruxas de Salém, sábado e domingo, às 15h, é ambientada na puritana Salem do século XVII. O espetáculo narra o inquietante processo de caça às bruxas que abalou a cidade. A peça explora temas como histeria coletiva, paranoia e poder, centrando-se na história de John Proctor, um homem honesto e atormentado, e sua esposa Elizabeth, que se vêem envolvidos em um emaranhado de mentiras e traições. Enquanto a desesperada Abigail Williams orquestra a trama para vingar-se de Proctor, a comunidade se desintegra em meio a acusações e condenações. Um retrato sombrio, mas profundamente humano, das consequências da intolerância e da busca pela verdade.

O Rinoceronte, também no sábado e domingo, às 20h traz a obra de Eugène Ionesco, “O Rinoceronte”. Uma poderosa fábula sobre a conformidade e a perda da individualidade. Em uma pequena cidade, os habitantes são surpreendidos pelo aparente surgimento de rinocerontes, que logo se tornam símbolo de uma crescente onda de irracionalidade e coletivismo. À medida que pessoas ao seu redor começam a se transformar, o protagonista se questiona sobre as escolhas que faz e a cultura que o rodeia. Com um tom satírico e provocativo, a peça expõe a fragilidade das relações sociais e a luta entre a razão e a massa.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 20,00 na compra antecipada no Gazebo Cultural e na Criativa Leitura. No dia das apresentações, o valor será de R$ 40,00.