CIDICA conclui a primeira formação em Primeiros Socorros com ênfase na Lei Lucas.

Aconteceu na última sexta feira dia 02 de agosto, no CIDICA, (Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela) a primeira formação em Primeiros Socorros, realizada em parceria com a Life Saving, e que formou cerca de 16 pessoas para atuarem com procedimentos de salvamento e cuidados emergenciais.

O experiente Instrutor Jorge Moreira foi quem ministrou essa capacitação, que possui ênfase na Lei Lucas, uma lei criada em 2018 e que estabelece obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros infantis para funcionários de escolas e outras instituições semelhantes.

A norma prevê a obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros de pelo menos um funcionário de instituições escolares e de educação infantil.

Ao todo a formação contou com 4h / aula, entre conteúdos teóricos e práticos, contendo conteúdos como avaliação da Cena, solicitação de ajuda, números de emergência, avaliação primária, procedimentos para desmaios, engasgos, crises convulsivas e de sangramento nasal, hemorragias e etc.

Os alunos demonstraram grande interesse pelo tema, principalmente pelos exercícios práticos, demonstrações de manobras e simulações de situações emergenciais, possibilitando preparar os alunos para as mais diversas situações que podem ocorrer no seu dia a dia.

Esta será a primeira das capacitações em Primeiros Socorros que serão realizadas no CIDICA.

Na abertura da aula, o Diretor do CIDICA, Leonardo Duarte, entregou uma homenagem ao Soldado Yamurri, responsável por 4 salvamentos em Canela entre 2020 e 2023, prestando socorro em crianças e recém nascidos, utilizando as mesmas técnicas apresentadas no curso, o que ajudou a salvar estas vidas.

A próxima turma, já marcada para os dias 5 e 6 de setembro, terá alguns módulos adicionais, totalizando 8h / aula para a formação completa na Lei Lucas Versão 2024.

As vagas serão abertas em breve, acompanhe pelo @prefcanelainformacoes ou chame no fone / whats do CIDICA, o (54) 32825167

Fotos e texto: Divulgação