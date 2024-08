Escola Severino Travi e Noeli de Azevedo recebem novas salas modulares

A Escola Municipal Severino Travi, localizada no bairro São Rafael, acaba de receber uma sala de aula, cozinha, refeitório, despensa e blocos de banheiros, para atender à crescente demanda por espaço e melhorar a qualidade do ensino. A instalação dessas salas faz parte de um esforço contínuo da administração, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer para garantir um ambiente mais adequado e confortável para os alunos das escolas em tempo integral.

As novas salas são equipadas com tecnologia moderna e mobiliário, visando proporcionar um ambiente propício para o aprendizado. Segundo a Secretária da pasta, Janete Oliveira da Silva Santos, “essas salas são uma conquista importante para nossa comunidade escolar. Elas não apenas oferecem mais espaço, mas também são projetadas para incentivar a criatividade e o envolvimento dos alunos”.

Os alunos e pais também estão satisfeitos com a novidade. João Pereira, pai de um dos alunos, comenta: “Estou muito feliz em ver que a escola está recebendo infraestrutura de qualidade. Isso reflete diretamente na motivação dos nossos filhos.”

A previsão é que as novas salas modulares comecem a ser utilizadas ainda neste semestre, proporcionando uma melhor distribuição das turmas e mais conforto para os estudantes.

A EMEIEFI Noeli Silva de Azevedo e Souza, localizada no bairro Santa Marta, já recebeu ampliação que visam proporcionar um ambiente de aprendizado ainda mais acolhedor e eficiente para seus alunos e equipe pedagógica. Em um projeto que destaca o compromisso com a qualidade da educação, a instituição será contemplada com quatro novas salas de aula, uma sala de professores e um banheiro modularer.

Essas novas adições representam um avanço significativo na infraestrutura da escola, permitindo a criação de espaços mais funcionais e adequados para as atividades educacionais. As quatro salas de aula serão equipadas para atender ao crescente número de alunos, proporcionando ambientes estimulantes e confortáveis para o desenvolvimento das crianças. A nova sala de professores oferecerá um espaço dedicado para planejamento e colaboração dos educadores, o que contribuirá para a melhoria contínua das práticas pedagógicas.

Além disso, o banheiro modular atenderá às necessidades de infraestrutura sanitária da escola, garantindo maior comodidade e higiene para todos.

As escolas EMEIEF Ernesto Dornelles (bairro Boeira), EMEIEF João Alfredo Corrêa Pinto, (Sesi), EMEIEF Dante Bertoluci (São Luiz), EMEIEF Cônego João Marchesi (Ulisses de Abreu), EMEIEF Severino Travi (São Rafael), EMEIEF Barão do Rio Branco, (Saiqui) e EMEIEF Bertholdo Oppitz (São Lucas), também já possuem edificações modulares.

Fotos: André Fernandes