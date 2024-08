Inscrições abertas para o Futsal sub-15 de Canela

Prazo para entrega das fichas é na terça, 13 de agosto

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal Sub-15 de Canela. Dez equipes já estão confirmadas na competição, que tem prazo para entrega das fichas até a próxima terça, 13 de agosto.

As rodadas acontecerão uma vez por semana, em terças-feiras, no Ginásio Carlinhos da Vila.

Maiores informações e retirada das fichas para inscrição no DMEL – Departamento Municipal de Esporte e Lazer, que fica localizado junto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na Rua Borges de Medeiros, Centro de Canela.