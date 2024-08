Cicloturismo no Caminho de Santiago: amigas completam 800 km em 14 dias

Elaine Oliveira e Marcia Leandra de Almeida, moradoras de Canela, enfrentaram desafios físicos e mentais em uma jornada de superação pela rota histórica na Espanha

No dia 18 de julho, Elaine Oliveira, 45 anos, e Marcia Leandra de Almeida, 54 anos, iniciaram uma jornada de cicloturismo no Caminho Francês de Santiago de Compostela. Elaine, professora de Educação Física e Personal Trainer especializada em natação, ciclismo e ginástica infantil, e Marcia, administradora e proprietária do Planeta Golden em Gramado, enfrentaram uma série de desafios ao longo do percurso de 800km.

Em virtude das intensas chuvas no Rio Grande do Sul, as ciclistas passaram quase um mês sem pedalar ao ar livre, realizando apenas treinos indoor, o que gerou preocupações quanto à resistência física.

O primeiro dia de pedalada foi decisivo para o restante da viagem. As duas enfrentaram os Pirineus, conhecidos por suas subidas íngremes e terrenos pedregosos, que em certos momentos exigiram que empurrassem as bicicletas carregadas com suas bagagens. Apesar das dificuldades, atravessar os Pirineus foi uma experiência mágica, marcada pela tranquilidade e pelas paisagens deslumbrantes. Após superarem essa etapa, seguiram com a sequência de pedais, passando por diversos povoados e cidades de diferentes tamanhos.

Durante o percurso, Elaine e Marcia hospedaram-se em albergues municipais, religiosos, privados e hotéis, buscando conhecer diferentes tipos de acomodações ao longo do caminho. O condicionamento físico das ciclistas melhorou ao longo dos dias, mas o cansaço causado pela posição constante na bicicleta começou a pesar. A rotina diária incluía alongamentos, preparação das bagagens e checagem das bicicletas antes de enfrentar cerca de oito horas de pedalada.

Em nenhum momento as ciclistas relataram sentir medo, apesar de serem duas mulheres pedalando sozinhas durante 14 dias fora do Brasil. Elas destacaram o respeito extraordinário que os ciclistas recebem em rodovias, povoados e grandes cidades, algo que chamou a atenção. A cultura de ver mulheres fazendo o Caminho sozinhas é comum na região, algo que as ciclistas apontaram como diferente da realidade no Brasil. O objetivo delas era superar as dificuldades ao longo dos 800 km e aproveitar cada paisagem e povoado.

Ao longo da jornada, Elaine e Marcia fizeram amizades, saborearam pratos típicos, muitas vezes sem entender completamente os ingredientes, e vivenciaram todas as experiências que a viagem ofereceu. Apesar do cansaço e do sol intenso, a força mental foi essencial para concluir os 14 dias de pedal, percorrendo 800 km e acumulando 12.000 metros de altimetria.

Chegada em Molinaseca Chegada em Astorga Chegada em Cizur

“Voltamos dessa viagem mais fortes do que fomos, e crentes de que nós mulheres podemos sim fazer tudo que sonhamos, porque somos plenamente capazes de realizar! Medo? Pode existir, mas não pode nos paralisar diante de nossos sonhos e objetivos.” – Disse Elaine ao Portal da Folha.