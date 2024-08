Em clima de Festival de Cinema de Gramado, Talk Fashion Black Bull aborda a temática “Moda Couro no Cinema”

Nas vésperas do 52° Festival de Cinema de Gramado, renomado evento da cidade que movimenta a cultura cinematográfica, a Black Bull- marca gaúcha especialista em artigos de couro, usa a temática do cinema como propulsor da moda couro, através de um descontraído bate-papo.

O assunto adotado para esta edição faz jus ao período do evento, relembrando filmes com ícones do cinema que vestiram jaquetas, tornando peças de referência no mundo da moda, como é o caso dos modelos das jaquetas Perfecto e da Wolverine, que são atemporais e sempre estão na lista das best sellers.

O Talk Fashion Black Bull foi apresentado por Renata Willrich, relações públicas da marca com a convidada Gigi Fauri, especialista em moda e criadora de conteúdo no @dicasdagigi. O conteúdo é ideal para as pessoas que gostam de estar por dentro de curiosidades culturais e também da moda.

O programa está no Youtube e pode ser assistido através do link: https://youtu.be/oytzlR7cLpU?si=QCQ3IxPNftsds988

Foto e gravação: Usina Comunicação

Informações: Renata Willrich.