O que podemos esperar do próximo semestre? • Juliana Alano

Caro leitor, já estamos no segundo semestre do ano, são apenas seis meses para fazer o que foi planejado para 2024. Não sei vocês, mas a colunista que vos escreve tinha projetado muitas coisas que infelizmente devido a situação caótica da economia, de um ano eleitoral e da inesperada catástrofe das chuvas que assolaram o RS em maio, não vão se cumprir, não esse ano pelo menos.

O cenário para muitos dos empresários da Serra Gaúcha não foi muito promissor, mesmo não sendo atingidos diretamente pelas chuvas, fomos indiretamente, sentimos na pele a baixa do movimento turístico e também do público local. Muitos na incerteza de dias melhores optaram por segurar o dinheiro e não consumir, um outro tanto resolveu gastar 3 meses de salário no supermercado e gasolina quando as chuvas começaram, abrimos um parêntese aqui – o que é mentalidade de uma pessoa que abarrota três carrinhos de compras principalmente com papel higiênico? Provavelmente é medo de não ter como se limpar. E por fim, aquele que não tem grana mesmo, desempregado, sem nenhum benefício do governo, não vai consumir de fato.

Fato que nunca tínhamos sentido tanto a falta de um aeroporto como agora, assim como políticas públicas ágeis em caso de calamidade. Fomos massacrados com uma série de medos reais e irreais e o prejuízo financeiro disso tudo levará alguns anos para ser recuperado, já o mental nem se fala.

Esperamos para um segundo semestre uma retomada, a organização e o planejamento nunca foram tão importantes como agora, ficar esperando ´para agir de acordo com a reação do mercado nunca é uma boa estratégia. Pessoas inteligentes buscam em meio ao caos fazer dinheiro produzindo soluções para os problemas. Em um mercado turístico cada vez mais competitivo e com falta de mão de obra qualificada é difícil se manter no ranking dos destinos turísticos mais visitados do Brasil e como vivemos quase na totalidade do turista, indiscutivelmente precisamos que ele venha.

Falar mal da cidade, das empresas, da governança, dos preços e por aí vai, não nos ajuda em nada, pelo contrário, só nos afasta ainda mais do nosso objetivo. Não sou natural dessa cidade e acredito que boa parte das pessoas que aqui vivem também são de fora. Mas foi escolha nossa estar aqui, viver e criar nossa família, seja por anos ou por apenas um período. Adoraria esperar dos próximos meses que as pessoas mudassem pelo menos um pouquinho sua forma de ver a Serra, que elas queiram bem, cuidem e respeitem essa terra, que trabalhem com compromisso e que perseverem. Enfim, que façam tudo que esteja ao seu alcance para tornar esse lugar cada dia melhor de se viver.