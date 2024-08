Roda Canela anuncia novidades no mês de agosto

A Roda Canela, primeira roda-gigante da Serra Gaúcha, anuncia novidades para este mês de agosto, com destaque para a promoção “Meu pai é uma estrela de cinema”. O atrativo turístico, que oferece uma vista exclusiva de 360 graus da região a uma altura de 52 metros, lançou uma campanha em homenagem ao Dia dos Pais. Nos dias 10, 11, 17 e 18/08, sábados e domingos, quem comprar qualquer combo de fotos na Roda Canela concorre a passeios de Porsche ou Mustang do Super Carros (passeio válido para até 3 pessoas).

Além disso, o atrativo preparou uma programação musical ao longo do mês. A agenda do Sunset Roda Canela nos fins de semana de agosto contará com a dupla Luhks e Rafa (10/08), Big Hits (11/08), DJ Rad (17/08), Rafa DJ (18/08), Chumi e Banda (24/08), Sem Apego (25/08) e Rafa DJ (31/08). Todas as apresentações começam a partir das 15h, com exceção do Rafa DJ no dia 18/08, que começa às 16h.

Em dias de chuva a programação pode sofrer alterações. A Roda Canela está localizada na rodovia Gramado-Canela no parque Mundo a Vapor.

Serviço

Horários da bilheteria:

Diariamente das 13h às 19h, fechado nas quartas-feiras.

A partir de R$ 35,00

Demais valores em www.parquemundoavapor.com.br

Instagram @parquemundoavapor