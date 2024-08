Capivara entra para a Calçada da Fauna do Gramadozoo

Em clima de Festival de Cinema, que começa nesta sexta-feira (9), o Gramadozoo inaugurou mais uma pegada na Calçada da Fauna. O molde da pata traseira da capivara ganhou a galeria da fama dentro do projeto de educação ambiental desenvolvido no zoo.

Além de valorizar a biodiversidade da fauna brasileira, o programa busca homenagear o Festival de Cinema de Gramado. Anualmente, a equipe escolhe um animal diferente para ingressar na galeria. “O objetivo é proporcionar aos visitantes a identificação das espécies, valorizando a biodiversidade”, explica o veterinário Jorge Lima, responsável técnico do Gramadozoo.

Com o ingresso da capivara, a Calçada da Fauna conta com 21 pegadas gravadas: jaguatirica, graxaim-do-mato, filhote de bugio, bugio adulto, jaboti, mão-pelada, onça-pintada, ema, lobo-guará, puma, jacaré, veado-catingueiro, irara, coruja-jacurutu, queixada, cervo-do-pantanal, macaco-prego, anta e tamanduá-bandeira, além da pegada humana, que busca conscientizar sobre a importância da nossa espécie na preservação. “Com a Calçada da Fauna, o visitante consegue ver a diferença entre a pegada de cada animal. No caso da pata da capivara, é possível perceber as membranas entre os dedos, que ajudam a espécie a nadar”, diz Lima. O GramadoZoo fica no Km 35, da ERS-115, e funciona das 10h às 16h.

Texto e fotos: Halder Ramos