Confira a programação dos primeiros dias do 52º Festival de Cinema de Gramado

O 52º Festival de Cinema de Gramado tem início hoje (09/08) e vai até o dia 17/08. Confira a programação dos primeiros dias do evento:

09 DE AGOSTO DE 2024 (SEXTA-FEIRA)

14h30 | Sessão Infantil | Palácio dos Festivais

Abá e sua Banda, de Humberto Avelar

Exibição do filme seguida de bate-papo com a equipe do filme.

16h | Abertura Oficial do 52º Festival de Cinema de Gramado | Sociedade Recreio Gramadense

17h | Abertura do Tapete Vermelho

18h | Palácio dos Festivais

Sessão hors-concours Filme de abertura

Motel Destino, de Karim Aïnouz

10 DE AGOSTO DE 2024 (SÁBADO)

Mostra Sedac Cinema Acessível | Site do Festival de Cinema de Gramado

Legalidade, de Zeca Brito

Uma Carta para Papai Noel, de Gustavo Spolidoro

Céu Aberto, de Elisa Pessoa

9h | Conexões Gramado Film Market | Sociedade Recreio Gramadense

Mostra de Games

10h | Debate | Sociedade Recreio Gramadense

Filme de abertura: Motel Destino, de Karim Aïnouz

11h | Conexões Gramado Film Market | Museu do Festival de Cinema de Gramado

Painéis:

Ecossistemas Audiovisuais RS

EBC – Perspectivas da Comunicação Pública, com Antonia Pellegrino

Ancine e Cota de Tela

13h | Mostra de Curtas Gaúchos – Prêmio Assembleia Legislativa | Palácio dos Festivais

A Um Gole da Eternidade, de Camila de Moraes e Paulo Ricardo de Moraes

Natal, de Alan Orlando

Pastrana, de Melissa Brogni e Gabriel Motta

Cassino, de Gianluca Cozza

Zagêro, de Victor Di Marco e Márcio Picoli (Filme com legenda descritiva)

Janeiro, de Boca Migotto

Correnteza, de Diego Müller e Pablo Müller

Não Tem Mar Nessa Cidade, de Manu Zilveti (Filme com legenda descritiva)

16h | Debate | Sociedade Recreio Gramadense

Mostra de Curtas Gaúchos – Prêmio Assembleia Legislativa

17h | Abertura do Tapete Vermelho

18h | Palácio dos Festivais

Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros

O Clube das Mulheres de Negócios, de Anna Muylaert

Homenagem Entrega do Troféu Oscarito a Matheus Nachtergaele

Sessão hors-concours Lançamento de série

Cidade de Deus – A Luta Não Para, de Aly Muritiba

21h | TVE

Mostra Universitária

11 DE AGOSTO DE 2024 (DOMINGO)

Mostra Sedac Cinema Acessível | Site do Festival de Cinema de Gramado

Legalidade, de Zeca Brito

Uma Carta para Papai Noel, de Gustavo Spolidoro

Céu Aberto, de Elisa Pessoa

8h30 | Palácio dos Festivais | Reprise

O Clube das Mulheres de Negócios, de Anna Muylaert

9h | Conexões Gramado Film Market | Sociedade Recreio Gramadense

Mostra de Games

10h | Debate | Sociedade Recreio Gramadense

Debate do filme O Clube das Mulheres de Negócios, de Anna Muylaert

11h | Debate | Sociedade Recreio Gramadense

Debate sessão hors-concours: Cidade de Deus – A Luta Não Para, de Aly Muritiba

12h | Conexões Gramado Film Market | Museu do Festival de Cinema de Gramado

VII Mostra de Filmes Universitários

13h | Palácio dos Festivais | Mostra de Curtas Gaúchos – Prêmio Assembleia Legislativa

Chibo, de Gabriela Poester e Henrique Lahude

Flor, de Joana Bernardes

Viagem para Salvador, de João Pedro Fiuza

Posso Contar Nos Dedos, de Victória Kmainsk

Entrega, de Luiz Azambuja e Pedro Presser

Noz Pecã, de Aline Gutierres (Filme com legenda descritiva)

Está Tudo Bem, de Rodrigo Herzog

Envergo Mas Não Quebro, de Tatiana Sager (Filme com legenda descritiva)

16h | Debate | Sociedade Recreio Gramadense

Mostra de Curtas Gaúchos – Prêmio Assembleia Legislativa

17h | Abertura do Tapete Vermelho

18h | Palácio dos Festivais

Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros

Estômago 2 – O Poderoso Chef, de Marcos Jorge

Cerimônia de Premiação

Prêmio Assembleia Legislativa de Curtas-Metragens Gaúchos

Prêmio Sirmar Antunes