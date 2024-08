Parede da Fama no Palácio do Kikito celebra a 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado

No coração da serra gaúcha, o Palácio do Kikito, também conhecido como Museu do Festival de Cinema de Gramado, ganha um brilho especial durante a 52ª edição do evento, que acontece de 09 a 17 de agosto. A famosa Parede da Fama, espaço dedicado a homenagear os grandes nomes que passaram pelo tapete vermelho, se torna o ponto de destaque, imortalizando a presença de artistas, autoridades e personalidades ligadas ao Festival.

Nesta edição, a Parede da Fama recebe placas comemorativas dos artistas que marcaram o evento com suas presenças, contribuindo para a memória viva do cinema nacional e internacional. Entre os homenageados deste ano, destacam-se figuras que desempenharam papéis fundamentais na história do Festival de Cinema de Gramado.

Criadora do Arquivo e Museu do Festival, Iraci Casagrande é uma dessas personalidades que deixou sua marca indelével, assim como Marcelino Dias, artesão da Cristais de Gramado, responsável pelo icônico Kikito de Cristal. Orival da Silva Marques, carinhosamente conhecido como Xixo, também é lembrado por sua dedicação, esculpindo o Kikito de madeira até 1988. A homenagem se estende ainda a Tatiana Ferreira, diretora de eventos da GramadoTur, que tem sido peça-chave na organização do festival.

Com o apoio da Wert&Co a Parede da Fama já exibe nomes de peso, como Aílton Graça, Alice Braga, Grazi Massafera, Ingrid Guimarães, Laura Cardoso, Lucy Barreto, Matheus Nachtergaele e Reynaldo Gianecchini, entre outros, que ao longo dos anos deixaram sua marca no Festival. Agora, esses novos homenageados se juntam a esse seleto grupo, garantindo que suas contribuições para o cinema e para o evento sejam eternizadas.

O Palácio do Kikito, com sua Parede da Fama, continua a ser um símbolo de prestígio e memória, onde o passado, presente e futuro do cinema brasileiro se encontram e se celebram.

Cabe destacar ainda que o Palácio do Kikito é mantido pela Gramado Parks. Desde sua inauguração em 2016, a instituição tem como pilares o acesso democrático à cultura e a valorização das comunidades locais, refletindo o compromisso com o desenvolvimento cultural e social da região.

Lembrando sempre que os moradores de Gramado e Canela têm acesso gratuito durante todo o ano, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Essa política de inclusão social permite que os residentes da região desfrutem do rico acervo do Palácio e contribuam para ações solidárias que beneficiam suas próprias comunidades.

Gramado Parks/divulgação