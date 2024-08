Patram realiza Programa Patrulheiro Ambiental Mirim em escola de Canela

No dia 8 de agosto de 2024, o Soldado De Aquino, Instrutor de Educação Ambiental do 2° Pelotão Ambiental de Canela, realizou a segunda aula do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim na Escola Municipal Barão do Rio Branco, em Canela. A atividade reuniu 37 alunos dos 4º e 5° anos para discutir o tema “Solo”.

Durante a aula, foram abordados tópicos como a definição de solo, sua utilidade e os cuidados necessários para sua preservação. O objetivo do programa é incentivar a consciência ambiental entre os estudantes, destacando a importância da preservação dos recursos naturais para as gerações atuais e futuras.