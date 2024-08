PL reúne militantes e apresenta pré-candidatos em Canela

No último dia 7 de agosto, o Partido Liberal (PL) de Canela realizou um evento no Esporte Clube Serrano para apresentar seus pré-candidatos à majoritária e ao legislativo nas Eleições Municipais de 2024. O encontro, que reuniu filiados e simpatizantes de todos os bairros da cidade, foi marcado por discussões sobre propostas e o Plano de Governo, com foco no bem-estar da população, geração de emprego e desenvolvimento econômico sustentável. Erni Schaeffer e Carmen Cramer, pré-candidatos à majoritária, receberam apoio durante o evento.

Informações e fotos: divulgação