Skyglass Canela oferece entrada gratuita para pais acompanhados de filho pagante

Entrada gratuita para pais no Skyglass Canela somente no dia 11, em comemoração ao Dia dos Pais O Skyglass Canela, parque com a primeira plataforma de vidro da América Latina, oferecerá entrada gratuita para todos os pais que forem acompanhados de um filho pagante no Dia dos Pais, que será comemorado no domingo (11).

Com vista panorâmica impressionante para o Vale da Ferradura, a plataforma possibilita que pais e filhos possam admirar a natureza exuberante da região e contemplar os vales e montanhas. “Essa data especial merece ser comemorada com uma experiência inesquecível. Queremos proporcionar aos pais e seus filhos momentos únicos, emocionantes e cheios de aventura”, comenta Alex Bonareti, diretor geral do Skyglass Canela.

As famílias podem também aproveitar as atrações como o “Abusado”, um passeio suspenso a 360 metros de altura sobre o nível do Rio Caí, o Memorial do Ferro de Passar, que conta com um acervo de mais de 520 exemplares, playground, e concluir o dia observando ao pôr do sol em um deck com vista para o Vale da Ferradura.

Para fortalecer ainda mais os laços familiares, os visitantes podem optar por almoçar nos restaurantes locais ou reservar uma experiência do “piquenique”. Neste caso, o Skyglass Canela disponibiliza uma cesta com toalha confortável, suco de uva para celebrar a data, palitinhos e pastinhas salgadas, baguete fresquinha, queijo, presunto parma, geleia e frutas como melão, morango ou uva. O valor da cesta para casal é de R$ 368 e para famílias de até quatro pessoas é de R$ 468. O serviço requer agendamento com dois dias de antecedência. Os ingressos para a plataforma e para o “Abusado” são vendidos separadamente do piquenique. Mais informações em www.skyglasscanela.com.br e também no perfil oficial no Instagram: @skyglasscanela.