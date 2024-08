52º Festival de Cinema de Gramado: destaques da programação e atrações imperdíveis

Semana intensa no Festival de Cinema de Gramado inclui homenagens na Calçada da Fama, alterações na Mostra Universitária, debates, lançamentos literários, e a estreia histórica de documentário paraense.

O Festival de Cinema de Gramado segue com uma intensa programação nesta semana, incluindo homenagens, exibições e debates. Após a presença de Fábio Assunção e Andrea Horta, a Calçada da Fama recebe hoje (12), às 17h, os atores Ângelo Antônio e Babu Santana, que eternizarão suas mãos. A programação continua na terça-feira (13), com Vania Catani e Samuel de Assis, membros do júri de Longas-Metragens Brasileiros, às 17h. Na quarta-feira (14), a homenageada com o Troféu Cidade de Gramado, Vera Fischer, deixará sua marca às 17h, seguida pelo ator Felipe Camargo, às 19h. Na quinta-feira (15), o ator Gabriel Leone participará às 17h, e, encerrando a semana, Jorge Furtado, homenageado com o Troféu Eduardo Abelin, e a atriz Sophie Charlotte marcarão presença na sexta-feira (16), às 17h.

A programação do festival também conta com uma alteração na Mostra Universitária, cuja exibição de filmes prevista para o meio-dia de hoje (12) foi transferida para as 14h no Museu do Festival. Os filmes concorrem ao prêmio de Melhor Filme da Mostra Universitária, com votação aberta ao público até o dia 15 de agosto, e o vencedor será anunciado durante a cerimônia de premiação em 17 de agosto.

Paralelamente, o Canal Brasil está exibindo, em parceria com o festival, os Curtas-Metragens Brasileiros e Longas-Metragens Documentais em competição. A programação inclui 12 curtas brasileiros exibidos entre os dias 12 e 15 de agosto, às 19h, seguidos pelos documentários, exibidos às 20h20. A cerimônia de premiação, que ocorrerá no dia 17 de agosto, também será transmitida ao vivo pelo canal a partir das 20h45. Além disso, os curtas serão exibidos hoje (12) e amanhã (13) no Palácio dos Festivais, com debates com os diretores às 11h nas manhãs de terça (13) e quarta-feira (14).

O festival também será palco de lançamentos literários na próxima terça-feira (13), às 16h30, na Sociedade Recreio Gramadense. Serão lançados três livros com temática cinematográfica: Anotações no Escuro: As Perguntas que os Filmes me Fazem de Ticiano Osório; Das Garagens para o Mundo: como uma jovem geração de artistas independentes transformou o cinema brasileiro dos anos 2000 de Marcelo Gil Ikeda; e Cinema Fantástico Brasileiro: 100 Filmes Essenciais, organizado por Gabriel Carneiro e Paulo Henrique Silva.

Outro destaque do evento é o filme “Mestras”, o primeiro longa-metragem documental do Pará selecionado para o festival. Com direção da cantora Aíla e da artista visual Roberta Carvalho, o documentário será exibido no Canal Brasil na terça-feira (13), às 20h20. A produção destaca o protagonismo de mulheres na preservação das tradições culturais da região Norte do Brasil e conta com o patrocínio de Natura Musical, Fundação Cultural do Pará, e Governo do Pará. As histórias de mestras como Iolanda do Pilão, Mestra Miloca, e Dona Onete são abordadas, celebrando suas contribuições à música e cultura paraense.