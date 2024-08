 Canela marca presença no Salão do Turismo Brasileiro

Canela foi representada no Salão do Turismo Brasileiro, evento que ocorreu de 8 a 11 de agosto no Rio de Janeiro, sob a organização do Ministério do Turismo. O município apresentou suas ofertas turísticas focadas em experiências, natureza e vivências, integrando o espaço dedicado ao Rio Grande do Sul, montado no Riocentro.

A comitiva de Canela inclui a Secretaria de Turismo, que trabalha na divulgação dos principais atrativos da cidade, além de representantes do Parque do Caracol, da Brocker Turismo e da Rede Laghetto.

Para o secretário de Turismo de Canela, o Salão é uma plataforma essencial para que empresas e agentes do setor conheçam as melhores experiências oferecidas, gerando negócios e atraindo mais turistas ao destino. Ele destaca que a participação em eventos dessa magnitude fortalece a imagem de Canela como um destino desejado, não só por suas belezas naturais, mas também pelo seu modelo de hospitalidade.

O Salão do Turismo Brasileiro é um evento estratégico para o setor turístico nacional, promovendo e divulgando as diversas atrações do Brasil. Além de estimular a economia local e regional, o evento facilita o networking entre profissionais, agências de viagem e operadores turísticos, fortalecendo tanto o mercado interno quanto o turismo internacional.

Com um papel significativo no desenvolvimento sustentável do turismo, o Salão promove práticas que valorizam o patrimônio cultural e ambiental do Brasil. Workshops e palestras também fazem parte da programação, oferecendo aos participantes insights sobre tendências e melhores práticas do setor.

Dessa forma, o Salão do Turismo Brasileiro se consolida como um catalisador para o crescimento e inovação no turismo, reforçando a imagem do Brasil como um destino de excelência no cenário global.

Estiveram no estande do Rio Grande do Sul, além de Canela, Gramado, Três Coroas, Antônio Prado, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ametista do Sul, Torres, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Pelotas e São Miguel das Missões.

Foto e texto: divulgação