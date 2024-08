“Chibo” é o melhor curta gaúcho do 52º Festival de Cinema de Gramado

O Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas aconteceu na noite deste domingo (11) no Palácio dos Festivais.

O Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas revelou seus vencedores do 52º Festival de Cinema de Gramado na noite deste domingo, 11 de agosto. O curta “Chibo”, de Gabriela Poester e Henrique Lahude, foi escolhido o melhor filme da mostra. Oferecida pela Assembleia Legislativa, a premiação entregou R$ 67,931,50 aos vencedores em 12 categorias, além do Prêmio ACCIRS (confira a relação completa dos vencedores ao final do release).

O filme “Posso Contar nos Dedos” ganhou em duas categorias: melhor roteiro para Victoria Kaminski e Rubens Fabrício Anzolin e melhor direção de arte para Denis Souza, Victoria Kaminski e Nadine Lannes Maciel. Jéssica Teixeira venceu como melhor atriz pela atuação em “Noz Pecã” e Victor Di Marco ganhou o troféu de melhor ator por seu trabalho em “Zagêro”.

No início da cerimônia, o Deputado estadual Issur Koch, que representou a presidência da Assembleia Legislativa gaúcha, ressaltou a importância da realização cinematográfica produzida no estado. “Falo em nome de 55 deputados que representam 11 milhões e meio de gaúchos e gaúchas que se vêem muitas vezes nas histórias contadas nos roteiros e na maneira como vocês conseguem, todos os cinegrafistas, produtores e cineastas, através das lentes, através das câmeras e da super tela que nós podemos acompanhar ao longo de todo o final de semana, demonstrar a história de vidas, de superações, de morte, de tristeza, de nascimento e de alegrias”, disse. Em sua fala, Koch ressaltou ainda a longa parceria entre o Festival de Gramado e a Assembleia Legislativa, na promoção do Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas: “A Assembleia Legislativa estar ao lado dessa história de 52 anos do Festival de Cinema de Gramado e nessa 21ª edição dos curtas da Assembleia Legislativa é, sim, a representação do povo gaúcho através desse prêmio”, ressaltou o deputado que entregou o troféu de melhor filme.

As categorias de Melhor Roteiro e Melhor Direção ganharam, ainda, o Prêmio TV Brasil de Exibição, com licenciamento para exibição na grade de programação do canal no valor de R$ 5.000,00. O Melhor Filme recebeu, além do Troféu Assembleia Legislativa e do Prêmio TV Brasil de Exibição, o Prêmio Edina Fujii – Ciario, no valor de R$ 8.000,00 em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da empresa NAYMOVIE.

Além dos 12 prêmios entregues aos melhores curtas gaúchos desta edição, a noite também foi de homenagem. Com carreira sólida como ator de teatro e cinema e um dos profissionais mais requisitados na composição de música para o teatro, Álvaro RosaCosta recebeu o Troféu Sirmar Antunes. A honraria é entregue desde 2023 e carrega o nome de um dos mais emblemáticos atores gaúchos, que faleceu em 2022. A atriz Vera Lopes, primeira a receber o Troféu Sirmar Antunes, passou o bastão a RosaCosta.

Ao receber a honraria, o ator relembrou sua ligação com as artes e reforçou a importância de descobrir histórias negras: “A partir desse momento, eu quero contar e conhecer essas outras histórias pretas, que são muito inspiradoras”. RosaCosta também citou sua reverência a Sirmar. “Eu conheci o Sirmar Antunes no filme ‘Lua de Outubro’ e fiquei encantado com o trabalho dele. Eu não fazia cinema naquela época e pensei ‘Um dia eu quero ser como esse cara, ele é muito bom. E gaúcho, ainda’. Mas eu não conhecia mais ninguém como o Sirmar Antunes. […] Nós temos muitos profissionais negros que precisam ter visibilidade. E eu agradeço muito à trajetória desse cara”, disse.

Melhor filme

“Chibo”, de Gabriela Poester e Henrique Lahude

Melhor direção

Rodrigo Herzog por “Está Tudo Bem”

Melhor atriz

Jéssica Teixeira por “Noz Pecã”

Melhor ator

Victor Di Marco por “Zagêro”

Melhor roteiro

Victoria Kaminski e Rubens Fabrício Anzolin por “Posso Contar nos Dedos”



Melhor fotografia

Eloísa Soares por “Cassino”

Melhor direção de arte

Denis Souza, Victoria Kaminski e Nadine Lannes Maciel por “Posso Contar nos Dedos”

Melhor trilha sonora

Edneia Brasão e Pedro Erler por “Não Tem Mar Nessa Cidade”

Melhor montagem

Marcio Picoli e Victor Di Marco por “Zagêro”

Melhor desenho de som

Fábio Baltar por “Flor”

Melhor produção executiva

Graziella Ferst e Marlise Aúde por “Pastrana”

Prêmio ACCIRS

“Pastrana”, de Melissa Brogni e Gabriel Motta

