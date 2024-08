Estreia do Projeto “Dia na Vila Joaquina” em Gramado

O “Dia na Vila Joaquina” será realizado no dia 18 de agosto, domingo, na Vila Joaquina, em Gramado. O evento oferece uma programação gratuita para toda a família.

No próximo domingo, 18 de agosto, a Vila Joaquina, em Gramado, receberá o lançamento do projeto “Dia na Vila Joaquina”, que consiste em uma série de quatro eventos temáticos ao longo do ano. O primeiro evento será voltado para o cinema e marcará o início das festividades, seguidas por celebrações dedicadas ao Dia das Crianças, ao Carnaval e ao Dia da Mulher.

O projeto é promovido pela produtora Vó Zezé Arte Consciente e conta com financiamento da Lei Complementar nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo. A programação de estreia começará às 13h e contará com apresentações das bandas Brauzitto, Folsom Folk, Matheus Tomazelli e Milena Fioravante. Além disso, o público poderá assistir ao especial de cinema da peça Rádio Fossa Nova, com a participação de Lisi Berti e Guga Freitas.

O evento também contará com a presença do boneco Carlão e do mestre de mamulengo Chico Simões. Para encerrar a programação, o Gramado Cineclube, em parceria com o Palácio do Kikito, exibirá o filme “As Aventuras do Avião Vermelho”, baseado na obra de Érico Veríssimo.

A entrada para o evento é gratuita e oferece uma oportunidade para aproveitar um domingo repleto de arte, música e entretenimento em família na Vila Joaquina.