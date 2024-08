Hoje é dia de semifinal da segundona de futsal de Canela

JA x Certinho e GDE x Casa Blanca fazem os jogos da noite

O Campeonato Municipal de Futsal – 2ª Divisão, de Canela, já conhece seus semifinalistas. Os últimos dois classificados saíram na noite gelada de sexta (9), quando o Certinho Evento bateu o União Jovem Santa Marta por 6 x 1 e o Casa Blanca venceu o Hortênsias por 3 x 1.

Assim, as duas equipes avançaram para as semifinais, que serão disputadas nesta segunda (9), com os confrontos de JA Futsal X Certinho e GDE x Casa Blanca. As quatro equipes já garantiram o acesso para a primeira divisão do futsal canelense e agora buscam a vaga na grande final, que acontece na sexta (16).

Os jogos iniciam às 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila e terão transmissão ao vivo pelo YouTube do Portal da Folha.

SEMIFINAIS – 2ª Divisão de Futsal de Canela – 12/08/2024

Acompanhe ao vivo as semifinais do Campeonato Municipal de Futsal de Canela – 2ª Divisão, direto do Ginásio Carlinhos da Vila, a partir das 20h.

– JA Futsal X Certinho Evento

– Galera da Estevão X Casa Blanca

