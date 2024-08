Mostra Infantil Petrobras leva animações nacionais às escolas de Gramado 

Curtas abordam temáticas relacionadas à sustentabilidade e meio ambiente

O Festival de Cinema de Gramado este ano, na 52ª edição, conta com mais espaço na programação e inclui mostras paralelas voltadas à comunidade, através de apresentações nas escolas da rede municipal da cidade. A Mostra Infantil Petrobras chega aos bairros de Gramado pelo Ecocinema, plataforma móvel e sustentável, que através de uma lona inflável vai permitir sete sessões de animações nacionais com temáticas relacionadas à sustentabilidade e o meio ambiente. O Cinema nos Bairros será realizado entre os dias 12 e 16 de agosto, em dois horários, manhã e tarde.

As escolas Mosés Bezzi, Nossa Senhora de Fátima, Henrique Bertoluci Sobrinho, Maximiliano Hahn, Senador Salgado Filho e Presidente Vargas recebem os títulos A Baleia Mágica, Perlimps, O Dia da Inauguração do Mundo, O Micronauta, Geração Alpha, O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar e Auts e Stella. As sessões para os alunos ocorrem em dois horários, às 9h30min e 14h30min .

A mostra é realizada em parceria com o Ecocinema, uma produtora de filmes especializada em retratar histórias que geram consciência e mudanças positivas na sociedade. A iniciativa leva cinema a espaços públicos, democratizando o acesso à sétima arte em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Anualmente, o Ecocinema realiza atividades em diferentes partes da América Latina e da Espanha, totalizando milhares de oficinas educativas e exibições por ano, atingindo diretamente quase dois milhões de pessoas anualmente.

Em Gramado, serão utilizadas unidades móveis que possuem sistema de energia solar fotovoltaica para a projeção dos filmes. Chamadas de naves solares, são um exemplo prático da utilização de energias renováveis, popularizando o seu conhecimento junto de toda a população.

Os curta metragens que integram a mostra infantil são um oferecimento da Petrobras Cultural e o longa Perlimps, de Alê Abreu é um oferecimento da Globo Filmes. O Festival tem a realização GramadoTur, Ancine – agência nacional de cinema, Ministério da Cultura, Governo Federal – Brasil, União e Reconstrução.

PROGRAMAÇÃO CINEMA NOS BAIRROS

SEGUNDA-FEIRA, 12/08 09h30 e 14h

Ginásio da EMEF Mosés Bezzi (Rua Altivo Zucoloto, 71 – Várzea Grande)

Cinema nos bairros sessão 1 PROGRAMAÇÃO

– A Baleia Mágica, de Douglas Alves Ferreira

– Perlimps, de Alê Abreu TERÇA-FEIRA, 13/08 09h30

EMEF Nossa Senhora de Fátima (R. Adelino Moschen, 189 – Vila do Sol

Cinema nos bairros sessão 2 PROGRAMAÇÃO

– O dia da inauguração do mundo, de Camila Galarza e Ricardo G Mendes

– Perlimps, de Alê Abreu



14h30

EMEF Senador Salgado Filho (R. Côrte Real, 235 – Piratini)

Cinema nos bairros sessão 3 PROGRAMAÇÃO

– O Micronauta, de Emerson Rodrigues

– Perlimps, de Alê Abreu QUARTA-FEIRA, 14/08 09h30

Ginásio da EMEF Presidente Vargas (R. Vigilante, 134 – Vila Suica)

Cinema nos bairros sessão 4 PROGRAMAÇÃO

– Geração Alpha, de Débora Resendes e Iuri Moreno

– Perlimps, de Alê Abreu

QUINTA-FEIRA, 15/08

09h30

Ginásio da EMEF Henrique Bertoluci Sobrinho (Rua Antonio Henke, 100 – Casagrande)

Cinema nos bairros sessão 5 PROGRAMAÇÃO

– Tubarão Martelo, de Carlos Magalhães

– Perlimps, de Alê Abreu SEXTA-FEIRA, 16/08

09h30

EMEF Maximiliano Hahn (R. Cerro Largo, 80 – Carniel)

Cinema nos bairros sessão 6 PROGRAMAÇÃO

– Auts e Stella, de Renato Barreto

– Perlimps, de Alê Abreu.

Mostra Infantil Petrobras:

A BALEIA MÁGICA | 11’19”

Sinopse: O que acontece quando três crianças tem como melhor amiga uma baleia mágica ? Muitas aventuras além da imaginação!

Direção: Douglas Alves Ferreira

AUTS E STELLA | 11’00”

Sinopse: Auts está empolgado: ele quer fazer um filme no parquinho. Ele pega seu chapéu, um lanchinho, água, protetor solar e o celular. Stella caminha para o parque. Ela leva uma lagarta na mão e conversa muito com ela. Auts, olhando pela janela, vê Stella e fica curioso. Será que ela quer fazer o filme com ele?

Direção: Renato Barreto

GERAÇÃO ALPHA | 11’00”

Sinopse: Em um mundo cada vez mais digital, o maior desafio de Rebeca é fazer seu melhor amigo, Marcelo, ler um livro. Só que não tem nada no mundo que Marcelo odeie mais do que literatura. A garota então resolve fazer um livro diferente para ele, será que cola?

Direção: Débora Resendes e Iuri Moreno

O DIA DA INAUGURAÇÃO DO MUNDO | 11’00”

Sinopse: Durante uma tempestade, um menino assustado é consolado pela irmã, que conta um poema sobre a criação do mundo.

Direção: Camila Galarza e Ricardo Mendes

O MICRONAUTA | 11’50”

Sinopse: Micronauta, o grande explorador espacial, vai explorar esse imenso e exótico planeta, mas, para essa difícil tarefa, ele vai contar com a ajuda da cadete Keka e Xb-12, seu companheirinho robô.

Direção: Emerson Rodrigues

O TUBARÃO MARTELO E OS HABITANTES DO FUNDO DO MAR | 15’23” O valente navegador Capitão Jack parte para uma grande aventura, com o objetivo de achar tesouros perdidos no oceano. À medida que ele vai conhecendo os habitantes do fundo do mar, se encanta com a beleza dos animais e da vida marinha e reconhece o maior de todos os tesouros.

Direção: Cláudio Fraga e Carlos Magalhães

Texto: GZ Digital Assessoria de Imprensa/divulgação