Projeto Mamulengo Circuladô apresenta Teatro de Bonecos em Gramado

Com histórias sobre o cotidiano e a cultura popular, as apresentações de Chico Simões e Daniel Carvalho serão realizadas gratuitamente nos dias 18 e 19 de agosto, incluindo interpretação em Libras.

O projeto Mamulengo Circuladô, conduzido pelo mestre mamulengueiro Chico Simões e pelo músico Daniel Carvalho, chega a Gramado para duas apresentações gratuitas nos dias 18 e 19 de agosto. As sessões serão realizadas no Centro Municipal de Cultura e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mosés Bezzi.

As apresentações, conhecidas como aulas-espetáculos, fazem parte de uma iniciativa que visa difundir o Teatro Popular de Bonecos, uma expressão cultural tradicional nordestina. Com enredos que abordam o cotidiano e a cultura popular, o Mamulengo combina humor, música e interação com o público para tratar de questões sociais de forma leve e envolvente.

O espetáculo conta a história do amor proibido entre Benedito e Margarida, que, esperando um filho, fogem para a cidade com o Boi Estrela e enfrentam desafios, incluindo a perseguição do Capitão João Redondo. O enredo se desenvolve com a participação ativa do público e ao som de música ao vivo.

Fotos: Davi Mello

A primeira apresentação ocorre no dia 18 de agosto, às 16h, no Centro Municipal de Cultura, com interpretação em Libras. A segunda será no dia 19 de agosto, às 10h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mosés Bezzi.

O Mamulengo foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial em 2015 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), sob o nome de Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. Essa tradição viva reflete a história e a criatividade popular, sendo transmitida de mestre para aprendiz por meio da oralidade.

