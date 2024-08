52º Festival de Cinema de Gramado: programação e destaques

O 52º Festival de Cinema de Gramado continua a movimentar a cidade com uma programação diversificada e homenagens a personalidades importantes do cinema. Confira os principais eventos e atividades dos próximos dias:

Calçada da Fama – 13 de agosto

Hoje, o ator Samuel de Assis e a produtora Vania Catani serão incorporados à Calçada da Fama do festival. A cerimônia de gravação das mãos ocorrerá às 17h. A iniciativa é promovida pela Gramadotur, organizadora do evento, e patrocinada pela Wert Estada & Co., incorporadora de Gramado.

Coletiva com Vera Fischer – 14 de agosto

A atriz Vera Fischer receberá o Troféu Cidade de Gramado. A coletiva de imprensa, com mediação de Simone Zuccolotto, está agendada para às 14h no Hotel Master. O encontro é exclusivo para a imprensa credenciada e convidados.

Kikito de Cristal para Mariëtte Rissenbeek – 15 de agosto

O Troféu Kikito de Cristal será entregue a Mariëtte Rissenbeek, Diretora Executiva do Festival Internacional de Cinema de Berlim entre 2019 e 2024. A cerimônia ocorrerá no Palácio dos Festivais às 18h. Antes da entrega, haverá uma coletiva na Cristais de Gramado às 14h, onde Rissenbeek participará do rito de confecção do troféu.

Exibição Especial – Filhos de Bach – 15 de agosto

A sessão hors-concours de “Filhos de Bach”, uma coprodução Brasil-Alemanha, será exibida após a entrega do Kikito de Cristal. O filme celebra os 70 anos da German Films, organização que promove o cinema alemão globalmente.

Conexões Gramado Film Market – 14 e 15 de agosto

O Conexões Gramado Film Market continuará no Museu do Festival com painéis e encontros com profissionais do audiovisual. Destaques incluem debates sobre Mercados & Festivais Internacionais, Coproduções Brasil-Alemanha e Inteligência Artificial & Audiovisual.

Prêmio TV Brasil de Exibição

A EBC premiará o melhor longa gaúcho com R$ 50 mil em licenciamento. A empresa já premiou curtas gaúchos nas categorias de melhor filme, melhor direção e melhor roteiro.

Acessibilidade no Festival

A 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado conta com recursos de acessibilidade como audiodescrição e interpretação em libras. A programação inclui a Mostra Sedac Cinema Acessível, com filmes gaúchos disponíveis online até 17 de agosto.

Gramado Store e Atividades Gratuitas

A Gramado Store oferece produtos licenciados e artesanais na Secretaria do Festival. A programação gratuita inclui a Mostra Sedac Cinema Acessível e a Mostra Infantil Petrobras, além de transmissões ao vivo pela TV.