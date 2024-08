Acquamotion realiza 2ª Edição da Pool Party

Melhor Parque Aquático do Brasil, o Acquamotion realiza no sábado, dia 17 de agosto, a partir das 14h, a segunda edição da sua Pool Party!

A festa terá a apresentação especial da Eletrosax. O grupo formado pelo DJ Rodrigo Salvador, o saxofonista Ismael Morais e o violinista Vini Cavion, tem o objetivo de transformar a música em uma forma de arte, emocionando e impactando as pessoas de maneira única.

Em uma fusão entre música e tecnologia, através do saxofone e violino de LEDs, conforme tocam as músicas, as notas se transformam em cores e movimentos, levando o público por uma jornada emocionante. Os músicos destacam, ainda, que a proposta principal das interpretações é alcançar corações.

No show interativo serão apresentados sucessos da música brasileira, eletrônica, reggaeton, sertanejo e funk. Um dos pontos altos são os envolventes tambores de LED e purpurina. Iluminados, os instrumentos respondem aos toques com cores vibrantes, enquanto pontos brilhantes causam um efeito encantador, divertindo quem assiste.

Já às 15h, acontece o espetáculo Acquashow, que tem como protagonista a água e toda a sua força, formas e variáveis. A atração propõe uma reflexão sobre esse elemento natural tão importante para a humanidade através de trilhas musicais eletrizantes e coreografias de tirar o fôlego, interpretadas pela equipe artística do parque.

Os visitantes também poderão curtir as sete piscinas aquecidas naturalmente a 36° graus do primeiro parque aquático termal e indoor da América do Sul. Na parte interna estão as piscinas de ondas, a com jatos massageadores e bar molhado e também dois toboáguas de diferentes níveis de adrenalina. Na área externa há mais três, sendo uma delas com borda infinita e vista para a natureza.

Em 2023, a Pool Party do Acquamotion reuniu cerca de 2 mil pessoas. Este ano, a expectativa é superar este número, consolidando o evento como uma das importantes atrações que acontecem em paralelo à programação oficial do Festival de Cinema de Gramado.

Serviço

Funcionamento:

Em alta temporada, diariamente, das 10h às 18h.

Em baixa temporada: Consultar site.

Site: www.acquamotion.com.br

Central de Vendas: (54) 3050-1700, valores especiais para crianças e idosos.

Endereço: Rua Linha Carazal, 501 – Estrada Municipal Linha Ávila – Gramado/RS

Informações: (54) 3050-1700

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal da América Latina, ambos em Gramado, o Farol Porto de Galinhas, em Pernambuco, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella, Exclusive e Buona Vitta), cinco restaurantes (Donalira, Donalira Lago Negro, Opiano, Don Milo Cucina e Signature), administra o Museu do Festival de Cinema de Gramado, conhecido por Palácio do Kikito, e possui salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.

Texto: divulgação