Azul Viagens anunciará novos voos com destino à Serra Gaúcha

A Azul Viagens, em parceria com a Brocker Turismo, realizará quarta-feira, dia 14, às 10h, uma importante reunião com parceiros da hotelaria e autoridades de Gramado e Canela, visando a retomada e expansão dos voos turísticos para a Serra Gaúcha. O evento, que acontece no Espaço Class da Loja Brocker Gramado, contará com a presença de Daniel Bicudo, diretor de Marketing e Negócios da Azul Linhas Aéreas, e Giulliana Mesquita, gerente de Produtos e Negócios da Azul Viagens.

Carlise Bianchi do Grupo Brocker, Daniel Bicudo da Azul Linhas Aéreas, Adriane Brocker Boeira Guimarães do Grupo Brocker e Giulliana Mesquita da Azul Viagens



A iniciativa reflete o compromisso da Azul Viagens em fortalecer o turismo na Serra Gaúcha, uma das regiões mais procuradas do Brasil. Durante o encontro, serão discutidas as estratégias para a retomada dos voos, além da definição de novas origens, que serão anunciados em breve. A Brocker Turismo aproveitará a ocasião para reforçar e apresentar um panorama dos principais produtos turísticos e experiências que os turistas encontrarão no destino a partir do anúncio dos novos voos.

A reunião tem como objetivo principal alinhar as estratégias de promoção e operação dos novos voos, que deverão impulsionar ainda mais o fluxo de visitantes para a região, contribuindo significativamente para a economia local.

Texto: divulgação