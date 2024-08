Departamento de Cultura de Canela realiza Escuta Pública sobre a PNAB

O Departamento de Cultura de Canela realiza nesta semana uma escuta pública para debater a implementação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) na cidade. O encontro será uma oportunidade para que artistas e agentes culturais participem ativamente na definição de como os recursos, já disponíveis na conta da prefeitura, serão aplicados.

Canela recebeu um montante de R$366.839,50 do Ministério da Cultura, destinado ao apoio e desenvolvimento da cultura e dos artistas locais. A verba faz parte das iniciativas da PNAB, que busca fomentar o setor cultural em todo o país.

A escuta pública acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto, às 19 horas, no Espaço Nydia Guimarães. O objetivo é que a classe artística, junto ao Poder Público, possa discutir e definir as melhores estratégias para a criação dos editais que irão direcionar a aplicação desses recursos.

A participação de todos os envolvidos no cenário cultural de Canela é fundamental para garantir que as decisões tomadas reflitam as reais necessidades e demandas da comunidade artística local.

