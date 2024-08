JA Futsal e Casa Blanca são os finalistas da 2ª divisão de Futsal de Canela

O Campeonato Municipal de Futsal de Canela – 2ª Divisão, já conhece seus finalistas. As semifinais foram disputadas nesta segunda (12) e, no primeiro confronto da noite, o JA Futsal venceu o Certinho Eventos por 1 x 0, se classificando para a grande final.

O jogo muito truncado e faltoso foi marcado por erros de arbitragem para os dois lados e grandes defesas dos goleiros. Vini, em um chute de longe, contou com a sorte para marcar o único gol da partida, auxiliado pelo erro de cálculo do goleiro Katorze, do Certinho.

Após o gol, o jogo ficou aberto, com diversas oportunidades para as duas equipes, porém, o placar se manteve com vitória do JA.

No segundo confronto, Galera da Estevão e Casa Blanca fizeram um jogo menos truncado, mas também sem grandes inspirações na 1ª etapa, até que João Rafael Munari, após uma grande jogada de Pará, deslocou o goleiro Jadão, marcando um golaço e abrindo o placar, restando 47 segundos para o encerramento do primeiro tempo.

O segundo tempo iniciou agitado dentro e fora da quadra, com o GDE buscando o gol e o Casa Blanca desperdiçando chances no contra-ataque. A partida foi interrompida duas vezes pela arbitragem em razão de interferência das torcidas, mas, na quarta subida do Casa Blanca, após duas defesas de Jader, Júlio Cezar colocou a bola na rede, decretando 2 x 0, faltando oito minutos para o final da partida.

O GDE se lançou ao ataque e usou todas as peças a disposição no banco, até que Tiago Bochecha, sem ângulo, surpreendeu o goleiro Édipo, fazendo 2 x 1, faltando quatro minutos, decretando o placar final e a classificação do Casa Blanca.

Lamentavelmente, após a partida foi registrada uma confusão entre atletas e torcedores.

A grande final acontece nesta sexta (16), entre JA Futsal e Casa Blanca, a partir das 21h. Após a partida, acontece a cerimônia de premiação.

Antes, uma preliminar de futsal feminino, ocorre a partir das 20h.

A Folha transmite ao vivo pelo YouTube.