Operação Catedral: 13 prisões em resposta aos homicídios ocorridos em Canela

Ação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar aconteceu em diversos municípios e identificou 12 pessoas ligadas às três mortes

Na manhã desta terça-feira (13), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Canela, com apoio das DPs de Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Igrejinha, Três Coroas, Taquara, Rolante, DHPP de Caxias do Sul e Reforço da Operação Festival de Cinema, bem como Policiais Militares do CRPO Hortênsias, Patres/Choque, Força Tática, 1º BPAT (Gramado e Canela) e Canil da BM (faro de armas e drogas), deflagrou a Operação Catedral, que cumpriu mandados de prisão preventiva e internação provisória de suspeitos de envolvimento no duplo homicídio ocorrido na noite de 22 de julho, no bairro São Rafael, assim como do homicídio ocorrido na tarde de 26 de julho, em frente à Catedral de Pedra, no Centro de Canela.

A investigação policial identificou todos os envolvidos nas três mortes, sendo doze suspeitos, para os quais foram expedidos mandados de prisão e internação para os adolescentes.

Até o momento, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, bem como dois mandados de internação provisória de adolescentes infratores. Outros três suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. As ações ocorreram em Canela, nos bairros São Rafael, Santa Marta, Maggi e Boeira.

Um dos adolescentes foi apreendido em Guaporé, na tarde desta segunda (12), após ser detido por suposto envolvimento em crimes ocorridos naquela cidade. Este, conforme as investigações, teria sido o autor dos disparos que mataram a vítima executada em frente à Catedral de Pedra. O outro adolescente foi apreendido em Caxias do Sul, também na tarde de segunda-feira. Segundo as investigações, este teria vindo de Caxias do Sul com o primeiro adolescente para atuar na empreitada criminosa que resultou na execução da vítima em frente à Catedral de Pedra.

Também foram presos os executores do duplo homicídio ocorrido no bairro São Rafael.

A Polícia Civil informa que as investigações desenvolvidas pela Delegacia de Canela, com apoio de agentes do SIPAC da 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior e da DP Gramado, identificaram todos os envolvidos nos graves crimes, todos eles com relação com tráfico de drogas. Foram identificados e tiveram suas condutas delineadas outros envolvidos, que prestaram apoio material antes, durante e após os crimes, bem como os executores dos homicídios. Ainda foram identificadas lideranças criminosas dos grupos em conflito, que se encontram presos, inclusive com nova prisão preventiva decretada para o principal líder.

Na ação, ainda foram apreendidas drogas em grande quantidade, sendo crack suficiente para fracionar até duas mil pedras, além de porções de cocaína, munição e dinheiro. Em razão da apreensão de drogas, três pessoas ainda foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

Polícia Civil e Brigada Militar ressaltam que a operação desencadeada constitui resposta qualificada, enérgica e efetiva aos graves crimes ocorridos, que não fazem parte do cotidiano da cidade, o que causou grande comoção e intranquilidade social, merecendo toda a atenção e prioridade das forças de segurança, dentro de suas atribuições, no esclarecimento e na pronta resposta, com a prisão e internação dos envolvidos. Ressalta-se, também, a presteza e sensibilidade do Poder Judiciário e do Ministério Público de Canela, com a análise célere e cuidadosa das provas, acolhendo as representações da Polícia Civil e decretando as prisões preventivas e internações provisórias. As forças de segurança também destacam a integração levada efeito, com ações conjuntas e troca constante de informações entre a Polícia Civil, responsável pelas investigações, e a Brigada Militar, responsável pelo policiamento ostensivo/preventivo.

Após os trâmites legais, os suspeitos foram recolhidos ao sistema prisional e a Centro de Atendimento Sócio Educativo (CASE).

Foi empregado efetivo de 70 Policiais, entre Polícia Civil e Brigada Militar.

No meio da tarde, foi preso, preventivamente, mais um suspeito de envolvimento no homicídio. O homem se apresentou espontaneamente junto à DP/Canela.

Ao total foram 13 prisões e apreensão de dois adolescentes.