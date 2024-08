Participe das oficinas do Plano Diretor de Canela

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, convida todos os moradores a participarem das oficinas de revisão do Plano Diretor do município. Estas oficinas são uma oportunidade para que a comunidade participe ativamente no processo de planejamento urbano, ajudando a definir as diretrizes que orientarão o crescimento e desenvolvimento da cidade nos próximos anos.

O Plano Diretor é um instrumento fundamental para o ordenamento do espaço urbano, e sua revisão é essencial para garantir que o desenvolvimento de Canela seja sustentável, inclusivo e atenda às necessidades de toda a população. A participação dos moradores nas oficinas é crucial para que o plano reflita as aspirações e expectativas de todos os canelenses.

As oficinas serão realizadas de acordo com as macrozonas da cidade, garantindo que cada região tenha suas especificidades e demandas discutidas.

Confira as datas e locais das oficinas:

Macrozona Leste

Data: 15/8

Horário: 18h

Local: Sindicato dos Servidores

Bairros: Saiqui, Caçador, Jardim das Fontes, Rancho Jane, Distrito Industrial, Ulisses de Abreu, São Rafael, Jardim Mariana, São Luiz, Bom Jesus, São Lucas, Celulose, Boeira, Eugênio Ferreira, Palace Hotel, Sesi, Maggi, Leodoro de Azevedo, Sequoias.



Macrozona Oeste:

Data:16/8

Local: Centro Social Padre Franco

Horário: 18h

Bairros: Caracol, Pinheiro Grosso, Vila Suzana, Luiza Correia, Suíça, Hortênsias, São José, Santa Marta, Laje de Pedra, Reserva da Serra, Dante, Quinta da Serra, Santa Terezinha, Alpes Verdes

Oficina sobre Mobilidade, Acessibilidade e Equipamento Urbanos

Data:17/8

Local: Câmara de Vereadores

Horário: 9h

Todos os documentos produzidos para a elaboração do novo Plano Diretor de Canela estão disponíveis no link canela.rs.gov.br



