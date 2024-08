Posto de combustíveis em Gramado tem tanque e bomba interditados pelo MPRS

Possível adulteração de diesel é confirmada em análise de combustível em Gramado.

O Posto Pórtico Ltda., localizado na Rodovia RS-115, KM 37, em Gramado, teve o tanque e a bomba de óleo diesel B S500 comum interditados na segunda-feira, 12 de agosto, em uma ação de fiscalização conduzida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). A interdição ocorreu após a obtenção de uma decisão liminar em uma ação cautelar proposta pelo promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre.

A medida faz parte de uma série de ações para combater a adulteração de combustíveis no estado. A operação contou com o apoio de servidores das Promotorias de Gramado e Bento Gonçalves.

De acordo com análises realizadas pelo laboratório de química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o óleo diesel comercializado no posto estava fora das especificações legais. Além da interdição da venda do produto, a Justiça determinou a apreensão das notas fiscais dos combustíveis considerados irregulares.

Fonte: MPRS