Queijaria Alvorada Missioneira recebe Selo Arte que permite comercialização nacional

O Serviço de Inspeção Municipal de Canela (SIM), em parceria com o SEBRAE e com a EMATER – Escritório Municipal, viabilizou a concessão do selo ARTE, junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) aos produtos, doce de leite e queijo artesanal yamandú, produzidos pela agroindústria Alvorada Missioneira, cujo responsável é Vanderlei Kaefer.

A solenidade de entrega aconteceu na segunda-feira (12/8) no gabinete do prefeito Constantino Orsolin.

O selo ARTE é um certificado de identidade e qualidade que permite o comércio de produtos comprovadamente processados de maneira artesanal, em todo território nacional.

“Agora podemos vender para o Brasil nossos produtos que são feitos com muito carinho e dedicação. Com a certificação estamos escrevendo um novo capítulo na nossa história”, comentou Vanderlei.

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) atua como órgão de orientação e fiscalização junto às indústrias que elaboram alimentos de origem animal, garantindo a qualidade e inocuidade, promovendo a segurança alimentar para população do município de Canela, além de proporcionar maior retorno financeiro para as empresas do seguimento, pois a população, busca consumir produtos comprovadamente seguros.

O SIM ainda promoverá educação sanitária dentro das escolas, despertando as crianças e jovens para importância de uma alimentação segura, manipulação correta dos alimentos e das ações desempenhadas pelo SIM para garantir boas práticas de produção e qualidade dos alimentos.

Atua também em conjunto com a vigilância sanitária (VISA) para combater o trânsito de produtos clandestinos, fora dos padrões legais de produção e conservação, evitando possíveis casos de surtos de doenças transmitidas por alimentos, dentro dos limites do município.

Texto: divulgação