Brigada Militar de Canela realiza formatura de 405 alunos do PROERD

Evento é referente as atividades do 1º semestre

Na noite de terça-feira (13/08), a Brigada Militar de Canela, através do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), realizou no Parque do Sesi, a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, do primeiro semestre de 2024.

As aulas do PROERD de Canela são ministradas pelo Soldado Jeferson Secco Oliveira, sendo neste semestre desenvolveu o programa com 15 turmas, dos 5º anos, de sete escolas, formando 405 alunos.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre estas: o Capitão Lemartine Venzo – subcomandante do 1º BPAT, representando o Comando do CRPO Hortênsias, Capitão Ubirajara da Rocha Dill – comandante da 2ª Companhia de Canela, Simone Chalela – Juíza de Canela, Janete da Silva Santos – Secretária de Educação, ainda familiares dos formandos e a comunidade.

O evento contou com a participação especial da cantora gaúcha Luiza Barbosa, que é a embaixadora do Proerd e interprete da nova música do programa. Luiza também participou do reality “The Voice Kids”, da Rede Globo, no ano de 2019.

Durante a cerimônia os alunos prestaram o juramento do PROERD se comprometendo a dizer não às drogas e à violência. Todos os alunos receberam certificado de conclusão, medalha e leões de pelúcia (mascote do PROERD). Ainda houve premiação de bicicletas aos alunos que se destacaram com as melhores redações sobre o conteúdo estudado.

Capitão Venzo agradeceu a presença de todos, especialmente dos colaboradores e apoiadores que fazem o Proerd acontecer, também destacou o importante trabalho do Soldado Jeferson, que há anos desenvolve o programa. Ele destacou ainda os formandos: “Parabenizo as estrelas da noite: os alunos. Reforço, enquanto polícia continuaremos combatendo as drogas e enquanto sociedade temos que continuar resistindo”.

Escolas participantes do PROERD, no 1º semestre:

Ernesto Dornelles, Vila Boeira;

Dante Bertoluci, Bairro São Luiz;

Santa Terezinha;

Severino Travi, Bairro Distrito Industrial;

Marista, Bairro Centro;

Carlos Wortmann, Vila do Cedro;

Neusa Mari Pacheco – CIEP, Bairro Canelinha.

Para o segundo semestre está previsto a formação de mais 450 alunos, alcançando todos os alunos de 5º, de todas as escolas de Canela.

Comunicação Social 1º BPAT

Texto e fotos: Sd Zorzi