Museu do Trem reabre com diversas novidades após passar por restauração

A Secretaria da Cultura de Gramado reabriu na última terça-feira (13) o Museu do Trem da Várzea Grande. O equipamento passou por obras de restauro estrutural e por uma inovadora atualização expográfica e conceitual que tem como objetivo torná-lo um espaço de reencontro com a memória ferroviária e história do município, tanto para moradores quanto aos visitantes. Localizado na Rua Oscar Wille, 165, na Várzea Grande, o espaço funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Também é possível agendar visitação em outros dias e horários por meio do telefone (54) 3286-0209.

Foram realizadas diversas melhorias na estrutura do prédio, além da adaptação do banheiro e da entrada para fins de acessibilidade, cercamento e criação de um espaço de convivência, além de limpeza e iluminação do entorno. Para compor o acervo, foram instalados novos painéis didáticos e autoexplicativos contando a história ferroviária da região através de imagens e infográficos atualizados com pesquisas recentes. O museu também passou por uma nova organização dos documentos históricos e agora conta com um espaço de Reserva Técnica, um Plano Museológico e um polo bibliográfico em história, com dezenas de livros à disposição da comunidade para incentivo ao estudo e à pesquisa da história regional e local. Outra novidade são cenários montados para fotografia, onde os visitantes poderão fazer registros no “bolicho”, na plataforma de encontros e despedidas, no escritório do agente da estação e na sala vintage.

O Museu do Trem também realiza atividades de integração com a população local, como o projeto “Memórias da Comunidade”, que traz exposições permanentes e rotativas de fotografias, documentos e objetos que contam histórias e guardam memórias e afetos do cotidiano. Outra ação de aproximação comunitária é o projeto “Escola + Museus” que visa a interação cotidiana e permanente com o universo escolar por meio de exposições de trabalhos e atividades pedagógicas e de pesquisa, aulas de campo e projetos culturais. Todas as ações visam valorizar o conceito de territorialidade, já que a memória histórica abarca todo o Sítio Ferroviário de Gramado, que inclui o rabicho do trem e diversos pontos ao longo da antiga linha férrea.

Em breve, o Museu entregará também um site com um repositório digital que irá ampliar e democratizar o acesso aos acervos (imagens, vídeos, documentos históricos, mapas, objetos, revistas, livros, etc.), além de garantir de forma organizada a salvaguarda da memória histórica. O Museu também trabalha na perspectiva de integração regional, articulando-se e trabalhando com museus de municípios da região do Vale do Paranhana e do Vale dos Sinos, através de uma Associação Regional de Museus.

Texto e fotos: divulgação