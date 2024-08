Oficinas com artistas plásticos compõem o projeto Expressividades

O Projeto Expressividades – Diversidades Humanas e Artísticas, iniciado em julho passado sob a coordenação da Cia Daiene Cliquet Artes, tem como objetivo levar expressões culturais por meio de oficinas voltadas exclusivamente para comunidades vulneráveis em Canela, Gramado e Porto Alegre.

As primeiras oficinas estão ocorrendo no Instituto Santíssima Trindade, uma instituição de referência no atendimento social, situada na área rural de Gramado. Lá, já foi realizada uma oficina de criação de bonecos com materiais ressignificados, conduzida por Cesar Cliquet, bonequeiro e produtor do projeto. Além disso, Claudia Prates, artista plástica, ministrou uma oficina de pintura em tela.

Para os assistidos pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), em Gramado, está prevista uma oficina de pintura em grafite, na qual a artista plástica Beatriz Seibel aplicará diversas técnicas para desenvolver habilidades artísticas, estimular a coordenação motora, o raciocínio lógico, a criatividade e a melhoria da qualidade de vida.

Durante o período de um ano, serão oferecidas outras oficinas com diversos artistas, como Bel Porazza (bordado livre sobre papel), Cacá Sena (bonecos de papel), Daiene Cliquet (artesanato, costura criativa, tear ecológico e pintura em tecido), Juliana Graziela (formas animadas/sombras), Ricardo Veras (autômatos), Rubinho Louzada (bonecos em espuma) e Zé dos Passarinhos (escultura em madeira).

Todas as atividades serão desenvolvidas em locais e entidades de referência no atendimento à população em vulnerabilidade, como CAPS, escolas públicas, Oásis Santa Ângela, Instituto Santíssima Trindade, Centro Social Padre Franco, Associação Semear Canela, além de professores da rede municipal de Gramado.

O Projeto Expressividades é uma criação e produção de Daiene Cliquet Artes, realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), Ministério da Cultura, Pró-Cultura RS e SEDAC/RS.

