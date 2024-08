1º Batalhão Turístico realiza Operação Pampa

Ações visam a prevenção e repressão aos crimes rurais

A Brigada Militar, iniciou nesta quinta-feira (15/08) a Operação Pampa desenvolvida pela Secretaria de Segurança Púbica do Rio Grande do Sul, objetivando a intensificação de ações de prevenção e repressão aos crimes no âmbito rural, em especial o abigeato.

Na área de atuação do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), as ações ocorrem em todos os municípios: Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis e Picada Café, através da intensificação do patrulhamento rural, ações conjuntas de fiscalização, barreiras policiais em pontos estratégicos e abordagens em locais suspeitos da prática dos crimes relacionados.