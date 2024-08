Após quatro anos, Festival Sabores de Canela volta a acontecer em 2024 unindo setor empresarial 

O evento acontece de 04 à 15 de setembro com realização da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Canela) e Abrasel Hortênsias.

O retorno do evento une o setor empresarial e turístico com restaurantes, hotéis, pousadas e parques associados das duas entidades realizadoras.

O objetivo é engajar diversos empreendimentos de Canela para que tenham programação durante todo o período, além é claro, da tradicional elaboração das receitas que terá a curadoria do Curso de Gastronomia da UCS – Universidade de Caxias do Sul. As receitas criadas para o evento resultarão em um livro digital que será distribuído gratuitamente, após o evento, para o público em geral.

O evento trará a integração entre gastronomia e cultura com protagonismo dos pratos e receitas, além de atividades artísticas em todos os empreendimentos participantes com música, dança, teatro, teatro de bonecos, estátuas vivas e artes visuais.

Outro momento importante do evento será o Encontro Memórias, Histórias e Sabores de Canela que ocorre no dia 12 de setembro no Auditório da UCS Canela e trará um resgate com historiadores, chefs, donos de restaurantes e amantes da gastronomia local que trarão relatos sobre a cultura e gastronomia de Canela ao longo das últimas décadas, destacando personalidades e estabelecimentos que marcaram época no setor.

O evento terá mediação de Lisi Berti, atriz, diretora e empresária.

Um jantar de abertura e apresentação do novo festival será realizado no dia 4 de setembro, no Grande Hotel Canela, a partir das 19 horas. A gastronomia no evento será apresentada pelos chefs convidados Roberta Rech e Fernando Schimanoski, pelo Grande Hotel e pelo Curso de Gastronomia da UCS. Os convites já estão sendo comercializados pelos valores de R$ 250,00 para público em geral e R$ 225,00 para associados Abrasel e ACIC.

A cidade terá decoração temática com a identidade visual do evento e totens nas ruas para que os visitantes possam acessar a lista dos locais e receitas participantes. Já os personagens Chef Canelone e Chef Maria Risoto divulgarão o evento por todo período.

“Nós queremos retomar este evento com muita força e trazer um engajamento único entre moradores, turistas e os empreendimentos participantes. Canela sempre teve uma veia gastronômica e cultural de alto nível e é este perfil que estamos resgatando após quatro anos sem a realização do evento que foi pausado durante a pandemia do Coronavírus. Temos certeza que o Sabores está de volta para ficar e crescer a cada ano“, destaca o presidente da ACIC, Maurício Boniatti.

Já estão confirmadas no evento os seguintes empreendimentos: Velha Bruxa, Sabor e Flor, Empório Canela, Magnólia, La Estación, Pappardelle, Zê Arts, Panni, Restaurante dos Alemão, Leña Cafeteria, Capullo, Galangal, Férreo, Meu Pudim, Eat+Kitchen, Containner Bistrot, Terra Mágica Florybal, Alpen Park, Roda Canela, Blumen Hotel, Pousada Spa Don Ramon, Grande Hotel Canela, Pousada do Bosque e Vila 505.

Mais informações e programação em @festivalsaboresdecanela.

O Sabores de Canela- Festival de Gastronomia e Cultura é realizado pela ACIC- Associação Comercial e Industrial de Canela e Abrasel Hortênsias.

Apresentação: Sicredi Pioneira e Sulgás. Patrocínio: UCS- Universidade de Caxias do Sul. Apoio: Grande Hotel Canela e Vinícola Jolimont.

SERVIÇO

Sabores de Canela – Festival de Gastronomia e Cultura

De 4 a 15 de setembro de 2024

Canela/RS

Informações: @festivalsaboresdecanela

As atrações culturais são gratuitas

Informações: AG Press Comunica