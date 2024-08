“Coligação Canela vai vencer” fará inauguração do comitê central na sexta-feira

A coligação “Canela vai vencer”, que une os partidos PSDB, PDT, Republicanos, Podemos, Cidadania e União Brasil, fará a inauguração do comitê central, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 16, às 19h.

O comitê está situado em um ponto estratégico: na esquina da Avenida Visconde de Mauá com a Rua Augusto Pestana. Segundo a divulgação dos pré-candidatos, o local foi escolhido com base em sua acessibilidade e visibilidade, sendo uma área de grande circulação, com rotas de ônibus que transportam muitos trabalhadores e onde uma parte significativa da comunidade passa diariamente. A coligação pretende que desse endereço facilite o acesso de todos os cidadãos e garanta que o comitê se torne um verdadeiro ponto de encontro para discussões e intercâmbio de ideias.

O pré-candidato a prefeito, Gilberto Cezar, enfatiza a importância do novo espaço como um ponto de conexão com a população. “Estamos construindo mais do que um simples escritório de campanha; estamos criando um local dedicado ao diálogo com a comunidade. Este comitê será o nosso ponto de contato com os cidadãos, um espaço onde poderemos ouvir suas preocupações, compreender suas necessidades e trabalhar juntos em soluções que realmente façam a diferença. Queremos que cada voz seja ouvida e que cada sugestão seja considerada na construção do nosso projeto para a cidade.”

O pré-candidato a vice-prefeito, Tolão, também destaca o papel fundamental do comitê na interação com a comunidade. “Nosso compromisso é com o povo de Canela. Este comitê será um espaço de portas abertas, onde todos serão bem-vindos para participar ativamente do processo político. Queremos garantir que a população tenha um canal direto para expressar suas ideias e opiniões, e que possam acompanhar de perto as nossas propostas e ações. Receber os canelenses, ouvi-los e trabalhar lado a lado com eles será sempre nossa prioridade.”

A partir da inauguração, o comitê estará aberto diariamente.

Foto e texto: Divulgação